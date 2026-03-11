Wall Street en baisse alors que les investisseurs évaluent les perspectives pétrolières et les données sur l'inflation

* Indices en baisse: Dow 1,01%, S&P 500 0,46%, Nasdaq 0,26%

* Les valeurs financières chutent suite aux informations selon lesquelles JPMorgan resserre ses prêts privés

* Les prix à la consommation américains augmentent comme prévu en février

* Les actions d'Oracle augmentent grâce à des prévisions de revenus optimistes pour 2027

(Mises à jour des prix au fil de la journée, commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement baissé mercredi, le Dow Jones à forte composante financière étant en tête des baisses, alors que les investisseurs évaluent un rapport clé sur l'inflation et pèsent les perspectives des prix du brut dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

L'Agence internationale de l'énergie a accepté de libérer une quantité sans précédent de réserves de pétrole brut pour tenter de tempérer la flambée des prix de l'énergie. Cependant, les prix du brut ont bondi de 4 %, car le transport maritime par le détroit stratégique d'Ormuz risque d'être interrompu pendant un certain temps.

"La libération de barils n'est pas une solution permanente", a déclaré Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA Research.

"Les investisseurs continuent de s'inquiéter des actions de l'Iran et de l'impact sur les expéditions de pétrole passant par le détroit d'Ormuz. Tant que la guerre n'aura pas pris fin et que les navires ne pourront pas traverser le détroit sans encombre, la volatilité des prix du pétrole se poursuivra.

Entre-temps, les investisseurs ont également suivi l'évolution de l'espace de crédit privé après que des rapports ont indiqué que JPMorgan Chase < JPM.N > a réduit la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé et qu'elle a resserré ses prêts au secteur.

Des gestionnaires d'actifs tels que Blue Owl Capital

OWL.N et Ares Management ARES.N ont chuté de plus de 5 % chacun et la nervosité s'est fait sentir dans l'ensemble du secteur financier.

Le secteur financier de l'indice S&P 500 .SPSY a chuté pour la cinquième journée consécutive et était en baisse de 1,6%, son plus bas niveau depuis mai.

A 12:06 p.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 481,30 points, ou 1,01%, à 47,225.21, le S&P 500 .SPX a perdu 31,06 points, ou 0,46%, à 6,750.42 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 58,90 points, ou 0,26%, à 22,638.20.

L'attention s'est également portée sur un rapport du Département du travail qui a montré que les attentes d'une augmentation des coûts de l'essence, en prévision d'une escalade de la guerre au Moyen-Orient, s'étaient reflétées dans les prix à la consommation en février.

Suite à ces données, les investisseurs ont repoussé les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à octobre, alors qu'elles étaient initialement prévues pour septembre, selon les données compilées par LSEG.

La flambée des coûts du pétrole et les signes de ralentissement du marché de l'emploi devraient compliquer davantage la politique monétaire de la banque centrale. Les valeurs énergétiques du S&P 500 .SPNY ont gagné 1,8 %.

Dans ce contexte, le président Donald Trump a déclaré à la société de médias Axios qu'il n'y avait "pratiquement plus rien" à cibler en Iran et que la guerre dans ce pays prendrait bientôt fin.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a oscillé et était en hausse de 0,87 point, à 25,8.

Parmi les actions, Oracle <ORCL.N > a prédit que le boom des centres de données d'intelligence artificielle permettra à ses revenus de dépasser les estimations jusqu'en 2027, ce qui a fait grimper ses actions de 10,4 %.

Les valeurs du secteur du voyage sensibles au prix du pétrole brut, telles que Delta DAL.O et le croisiériste Carnival CCL.N , ont légèrement baissé.

Campbell's < CPB.O > a chuté de 7,7% après avoir réduit ses prévisions annuelles et averti d'une pression accrue au cours du second semestre de l'année en raison des tarifs douaniers américains révisés.

La société de défense AeroVironment AVAV.O a chuté de 7,1% après avoir prévu pour 2026 un bénéfice ajusté inférieur aux estimations.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,39 contre 1 sur le NYSE et de 1,83 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré deux nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 11 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 37 nouveaux plus hauts et 86 nouveaux plus bas.