 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Municipales: quelles configurations dans les cinq plus grandes villes de France?
information fournie par AFP 11/03/2026 à 19:19

Municipales: quelles configurations dans les cinq plus grandes villes de France ? ( AFP / Damien MEYER )

Municipales: quelles configurations dans les cinq plus grandes villes de France ? ( AFP / Damien MEYER )

Dans les cinq plus grandes villes de France, les enjeux politiques des municipales rejoignent le débat national: dispersion des votes, question des alliances à gauche après les multiples polémiques qui ont visé LFI, montée de l'extrême droite.

A Paris, le risque d'une quinquangulaire

Qui pour succéder à Anne Hidalgo? Son ancien premier adjoint, le socialiste Emmanuel Grégoire, allié aux écologistes et aux communistes, semble faire la course en tête dans plusieurs sondages, devant la prétendante de droite, l'ancienne ministre Rachida Dati (LR). Mais la capitale pourrait être le théâtre d'une configuration beaucoup plus complexe que ce duel: cinq candidats au total semblent en mesure de se qualifier pour le second tour, rebattant de fait les cartes selon les éventuels désistements ou fusions de liste.

Des personnes devant des panneaux électoraux pour les élections municipales à Paris, le 9 mars 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Des personnes devant des panneaux électoraux pour les élections municipales à Paris, le 9 mars 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

A gauche, Sophia Chikirou pour La France Insoumise a déjà annoncé qu'elle ne s'allierait pas à la liste d'union de la gauche. Au centre, Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Horizons et Renaissance, maintient le suspense sur sa décision. Et à l'extrême droite, Sarah Knafo (Reconquête) se voit bien fusionner avec la liste de Rachida Dati, qui s'y refuse.

De quoi augurer un résultat très serré, vers la continuité à gauche ou la bascule à droite, qui a perdu Paris il y a 25 ans.

A Marseille, le match RN/gauche

Des employés de la préfecture des Bouches-du-Rhône préparent les professions de foi des candidats à la mairie de Marseille qui seront envoyées aux électeurs, le 7 mars 2026, à Marseille ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Des employés de la préfecture des Bouches-du-Rhône préparent les professions de foi des candidats à la mairie de Marseille qui seront envoyées aux électeurs, le 7 mars 2026, à Marseille ( AFP / MIGUEL MEDINA )

La question du positionnement à Marseille de LFI s'annonce suffisamment cruciale pour que, déjà, le maire sortant Benoît Payan, qui mène une liste d'union des gauches hors LFI, ait demandé le désistement de son candidat, Sébastien Delogu, s'il arrivait derrière lui au premier tour.

Plusieurs sondages placent Benoît Payan en tête du scrutin, au coude-à-coude avec le candidat du Rassemblement national, Franck Allisio. Bien derrière, mais en capacité de se maintenir au second tour, le député LFI se retrouve en faiseur de roi. Les Insoumis appellent partout où droite et extrême droite peuvent l'emporter à des "fusions techniques", sans soutien, avec la liste de gauche la mieux placée.

La peur pour la gauche d'abandonner la 2e ville de France à l'extrême droite sera-t-elle plus forte que la volonté de rupture avec LFI ?

Quant à la candidate du centre et de la droite Martine Vassal, elle assure qu'elle se maintiendra au second tour.

A Lyon, les écolos en mauvaise posture

La plus grande ville conquise par les écologistes en 2020 est en passe de rebasculer à droite. L'irruption surprise de Jean-Michel Aulas, connu de tous pour avoir présidé l'OL pendant 36 ans, a rebattu les cartes. Fort du soutien du centre et de la droite, ce novice en politique est donné largement favori dans tous les sondages (entre 42 et 47% au premier tour) malgré une campagne semée d'approximations et un débat télévisé raté.

En face, le sortant, Gregory Doucet, crédité autour de 30%, a souhaité laisser une porte ouverte à LFI, très critiquée pour avoir défendu le groupe antifasciste La Jeune Garde impliqué dans le meurtre mi-février du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque.

Tout en condamnant les déformations dans la prononciation de patronymes juifs de Jean-Luc Mélenchon, il s'est dit prêt à s'allier avec Anaïs Belouassa‑Cherifi, pour qui la "priorité, c'est que M. Aulas ne devienne pas maire de Lyon".

A Toulouse, la question des alliances à gauche

Encore une fois, les sondages laissent à penser que la gauche ne pourra détrôner le maire sortant de la ville rose Jean-Luc Moudenc (centre/droite), en tête dans les sondages de premier tour, que par le biais d'une alliance de second tour avec les Insoumis.

Un piéton passe devant les panneaux électoraux à Toulouse, le 10 mars 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un piéton passe devant les panneaux électoraux à Toulouse, le 10 mars 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Mais la présidente de l'Occitanie, Carole Delga à l'image d'une frange importante du PS, a déjà prévenu que si le candidat d'union de la gauche François Briançon, donné 2e, acceptait le ralliement du député LFI François Piquemal, cela constituerait "un déshonneur". Pour elle, seul le risque d'une victoire du Rassemblement national pourrait justifier un retrait "mais sans fusion".

A Nice, Ciotti en passe de relever son pari ?

Deux ans après son ralliement au RN alors qu'il présidait Les Républicains, Éric Ciotti est en passe de relever son pari: conquérir la cinquième ville de France. A la tête de son nouveau parti, l'UDR, il est annoncé dans plusieurs sondages avec une avance d'au moins 10 points sur son rival et ennemi, le maire sortant Christian Estrosi (Horizons) soutenu par le centre et la droite.

De quoi offrir un trophée à l'extrême droite tout en en privant le candidat à la présidentielle Édouard Philippe qui a créé Horizons.

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu quitte le palais de l'Elysée le 11 mars 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Guerre au Moyen-Orient: Lecornu défend les consommateurs et réunit les partis
    information fournie par AFP 11.03.2026 19:30 

    Face à l'envolée des prix à la pompe liée à la guerre au Moyen-Orient, Sébastien Lecornu a demandé mercredi des propositions pour protéger les consommateurs et réuni les partis politiques afin de faire un point de situation, tandis que certains distributeurs anticipent ... Lire la suite

  • La banquise près de l'île canadienne de Devon, dans l'archipel arctique, le 27 septembre 2015 ( AFP / Clement Sabourin )
    La banquise de l'Arctique à l'un de ses niveaux les plus bas jamais mesurés
    information fournie par AFP 11.03.2026 19:23 

    La banquise de l'Arctique est sur le point d'enregistrer l'un de ses pires hivers jamais mesurés, montrent des données satellites américaines analysées par l'AFP, une nouvelle manifestation du réchauffement climatique d'origine humaine dans cette zone au centre ... Lire la suite

  • Sur le site d'une frappe israélienne à Beyrouth, au Liban, le 11 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 11.03.2026 19:01 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée mercredi dans son 12e jour : - L'Iran menace de cibler les ports de la région si les siens sont attaqués Les forces iraniennes ont menacé mercredi de cibler des ports au Moyen-Orient si les ... Lire la suite

  • Une foule se masse autour d'un portrait de l'ayatollah Mojtada Khamenei, nouveau guide suprême iranien, le 11 mars 2026 à Téhéran ( AFP / ATTA KENARE )
    "Où est-il?" Mystères autour du nouveau guide suprême iranien
    information fournie par AFP 11.03.2026 18:51 

    Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, est invisible depuis sa nomination le week-end dernier, probablement parce qu'il a été blessé au début de la guerre, mais aussi parce qu'il représente une cible prioritaire pour les Etats-Unis et Israël. Le nouveau ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank