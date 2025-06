Wall Street: emploi sans surprise, détente Trump-Musk information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi suite à la parution d'un rapport sur l'emploi comme la place américaine les aime, c'est-à-dire ni trop solide, ni trop faible.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,7% à 0,8%, augurant d'un début de séance dans le vert.



L'économie américaine a créé 139.000 emplois non-agricoles en mai, selon les statistiques publiées vendredi par le Département du Travail, pour un taux de chômage qui est resté stable à 4,2%.



A titre de comparaison, les économistes s'attendaient à 130.000 créations d'emplois et à un taux de chômage de 4,2%.



Cette bonne statistique fait suite à la série d'indicateurs économiques moins bons que prévu publiés cette semaine, qui avaient conduit les investisseurs à s'interroger sur la santé de l'économie.



Les données d'avril ont cependant été revues en baisse pour montrer que l'économie avait finalement créé 30.000 emplois de moins qu'annoncé initialement (+147.000 au lieu de +177.000).



Le chiffre de mars a lui aussi été révisé à la baisse, de 65.000, pour être ramené de 185.000 à 120.000.



Au vu de la relative robustesse du marché du travail, les traders continuent à parier majoritairement, à plus de 56%, sur une prochaine baisse des taux de la Fed en septembre, à en croire le baromètre CME FedWatch.



Les marchés ont immédiatement réagi à l'indicateur: les Bourses européennes ont légèrement accentué leurs gains, tandis que le dollar est reparti à la hausse après son repli de la veille, ce qui fait refluer l'euro vers 1,1410.



Les rendements obligataires ont parallèlement monté avec le taux à 10 ans qui refranchit le cap de 4,45%.



Les investisseurs semblent par ailleurs miser sur une issue apaisée au brusque conflit qui s'est déclenché hier entre le président américain Donald Trump et l'homme d'affaires Elon Musk sur les médias sociaux.



Selon les médias, un appel téléphonique entre Musk et Trump est prévu par la Maison-Blanche dans l'objectif de rétablir leur relation.



'En nous nous intéressant à Musk, nous en avons connu des journées étranges et mouvementées au fil des années, mais celle d'hier pourrait remporter la palme de l'une des plus bizarres, digne de la Quatrième Dimension', souligne Dan Ives, qui suit le titre Tesla pour Wedbush Securities.



'Musk a besoin de Trump, et Trump a besoin de Musk, pour de nombreuses raisons', ajoute l'analyste, qui estime qu'un retour à des relations cordiales serait une bonne chose pour Tesla.



Après avoir sombré de 14% hier, l'action du constructeur de véhicules électriques était attendue en hausse de plus de 3% vendredi à l'ouverture.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.