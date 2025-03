Wall Street: du vert pour finir une semaine mouvementée information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi au terme d'une semaine essentiellement vécue dans le rouge, les investisseurs misant sur l'espoir d'un accord permettant d'éviter une situation de 'shutdown'.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reprennent entre 0,7% et 1,3%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Les investisseurs nourrissent l'espoir que les dirigeants américains parviennent à trouver une solution afin de prolonger les autorisations de dépenses du gouvernement fédéral devant expirer aujourd'hui.



La Chambre des représentants, à majorité républicaine, a adopté mardi un texte budgétaire provisoire afin de reporter à septembre la perspective d'une paralysie de l'Etat fédéral.



Mais le document doit encore être approuvé par le Sénat avant ce soir minuit afin d'éviter un éventuel blocage de l'administration fédérale.



Un compromis semblent néanmoins en vue, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, ayant déclaré qu'il prévoyait de voter le projet de loi républicain plutôt que de risquer un nouveau 'shutdown' des administrations publiques.



La parution, dans le courant de la matinée, de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan au titre de février pourrait cependant donner quelques sueurs froides aux intervenants.



Le consensus prévoit une nouvelle baisse du moral des ménages, avec un indice prévu à 63 contre 64,7 en janvier, mais une mauvaise surprise pourrait faire grincer les dents des investisseurs de plus en plus inquiets de la santé de l'économie.



Sur l'ensemble de la semaine, marquée par une montée en puissance des craintes d'une entrée au récession, l'indice de référence des gérants américains lâche pour l'instant 4,3%.



La hausse initiale devrait néanmoins permettre l'indice S&P 500 à sortir du territoire de contraction dans lequel il était entré hier, en abandonnant plus de 10% par rapport à ses derniers plus hauts.



'Il y a (...) quelques signes d'espoir', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Les investisseurs commencent de plus en plus à parler de point d'entrée, en particulier sur les valeurs technologiques', souligne l'analyste.



'Il faut reconnaître que certaines actions star des deux dernières années ont fortement baissé, comme Nvidia (-19% depuis le début d'année). La lumière est au bout du tunnel', affirme ainsi le professionnel.





