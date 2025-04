Wall Street: du rouge, riposte chinoise sur le commerce information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 15:28









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre sa baisse mercredi, l'annonce de mesures de rétorsions de la Chine en réaction au relèvement des droits de douane américains sur ses produits ayant accentué les inquiétudes sur la croissance mondiale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,7% et 1,2%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Pékin vient d'annoncer son intention de porter à 84% ses droits de douane supplémentaires sur les produits importés des Etats-Unis à compter de demain.



Selon le Commission des tarifs douaniers du Conseil des Affaires d'Etat, cette décision fait suite à l'entrée en vigueur aujourd'hui de 'droits de douane réciproques' de 84% sur les importations chinoises, contre 34% jusqu'ici.



En raison des craintes sur le commerce, le mouvement de rachats à bon compte qui se dessinait depuis lundi sur les marchés d'actions américains s'était brusquement enrayé hier, signe que les investisseurs ne sont pas encore convaincus par l'opportunité d'un rebond.



Depuis son récent plus haut du mois de février, le S&P 500 a décroché de 18,9%, ce qui le rapproche d'une entrée en 'marché baissier' caractérisé par une baisse d'au moins 20%.



Illustrant la montée de l'anxiété chez beaucoup d'investisseurs, l'indice de volatilité VIX - ou baromètre de la peur - se maintient autour de 53 après être monté au-delà de 50 points hier, son plus haut niveau depuis la crise du Covid.



L'escalade des tensions commerciales entre Pékin et Washington fait par ailleurs craindre aux investisseurs le déclenchement d'une guerre des monnaies et des taux, en plus de l'actuelle guerre commerciale.



'On ne peut pas exclure que Pékin annonce de nouvelles mesures de rétorsion afin de déstabiliser les marchés américains aujourd'hui', prévient William Gerlach, chez iBanFirst.



'Le timing serait parfait pour accentuer la correction boursière et amplifier la panique chez les détenteurs d'actifs américains', souligne l'analyste, qui note que le gouvernement chinois a demandé aux banques publiques d'arrêter d'acheter des dollars.



Lundi déjà, la Chine avait procédé à la vente pour 50 milliards de dollars de bons du Trésor américains, ce qui avait eu pour effet de déstabiliser le marché obligataire américain.



Cela rappelle que les Chinois disposent 'd'autres cordes à leur arc', font valoir les équipes d'Apicil AM.



Les annonces décourageantes sur le commerce devraient pénaliser l'ensemble de la cote et en particulier les valeurs technologiques et industrielles, les plus sensibles à ce sujet sensible.



Symbole du désarroi des investisseurs, l'aversion au risque qui plombe les actions ne favorise pas les bons du Trésor: le rendement des Treasuries remonte au-delà de 4,44%, un plus haut de quasiment deux mois.



Le mouvement général de repli sur les actifs refuges ne profite pas plus au dollar, qui perd du terrain face au yen et à l'euro.



Dopé par l'aversion au risque, l'or grimpe de 2,8% à 3.073,3 dollars tandis que les cours du pétrole évoluent en nette baisse, plombés par les craintes de ralentissement de la demande avec le durcissement du conflit commercial sino-américain.



Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) chute de près de 5% à 56,8 dollars.





