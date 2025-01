Wall Street: double record du S&P500, le 'Dow' se détache information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 07:35









(CercleFinance.com) - Wall Street enchaine, après avoir hésité jusqu'à la mi-séance... mais tout est bien qui finit bien et le S&P500 (+0,5%) inscrit un nouveau 'double record' absolu à plus de 6.118 (avec en prime une clôture au plus haut), le Dow Jones prend +0,9% à 44.565, et le Nasdaq Composite grappille 0,2% à 20.053.



Le lancement, mardi soir par la Maison Blanche, d'un gigantesque plan d'investissement dans l'IA -baptisé 'stargate'- aux Etats-Unis a permis de conforter le sentiment de confiance qui régnait sur les marchés.



Tous les indices américains finissent dans le vert, et y compris le Russell-2000 qui efface les 0,6% perdus la veille. Au-delà de l'optimisme autour de l'IA, Wall Street a été soutenue par les valeurs industrielles (+1,1%) tandis que les '8 fantastiques' ont stagné.



Nvidia (+0,1%) a conforté sa place de 1ère capitalisation mondiale à près de 3.560Mds$ puisque Apple recule encore (-0,35%), fortement concurrencé par Samsung et en perte de vitesse en Chine, et pourrait bien passer en une semaine de 1ère 'capi planétaire' à 3ème.

A noter l'envolée de +16% d'ARM mercredi... mais le marché s'est un peu emballé et le titre reperd 7,5%.



Le 'chiffre du jour' concernait les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis : le Département du Travail a enregistré 223.000 nouvelles inscriptions la semaine du 13 janvier, un chiffre en hausse de 6.000 par rapport à la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 213.500, en hausse anecdotique de 750 par rapport à celle de la semaine précédente.



Côté FOREX, la séance a été extrêmement calme : le récent redressement de l'euro s'est enrayé en début de semaine et ressort stable à 1,041 face au billet vert, tandis que le yen grappille au mieux 0,1% face au dollar.



Le rendement des Treasuries a grimpé de +4,5 points de base vers 4,645% sur le '10 ans', le '30 ans' affichant +5,4 pbs à 4,870%.



Enfin, Donald Trump, qui a participé à un duplex de 45 minutes avec le Forum de Davos, a rappelé qu'il comptait combattre l'inflation, réduire le déficit commercial des Etats-Unis et surtout a lâché cette phrase : 'j'exige que les taux d'intérêt baissent immédiatement', ce qui constitue un manquement délibéré au respect de l'indépendance de la Fed.



Mais ce n'est pas la première fois que Donald Trump se livre à ce genre de provocation envers Jerome Powell, et son 'exigence' n'a quasiment aucune chance d'être suivie d'effet.



Mais si la Fed se montrait -en réponse- ouvertement 'non-coopérative', cela pourrait également inquiéter Wall Street... qui ne montre ce soir aucune contrariété (vu les niveaux records du jour) car ce genre de 'Trumpisme' était monnaie courante lors de son premier mandat.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.