Wall Street devrait reculer face aux craintes entourant l'indépendance de la Fed
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 14:58
Les investisseurs s'inquiètent de l'indépendance de la Fed après les menaces de poursuite à l'encontre de son président à propos de rénovations du siège de l'institution américaine. Pour Jerome Powell, il s'agit d'un "prétexte" pour faire pression sur la Réserve fédérale qui ne baisse pas suffisamment ses taux selon Donald Trump.
Pour Thomas Roland Thillis, sénateur républicain de la Caroline du Nord : "s'il subsistait le moindre doute quant à savoir si les conseillers de l'administration Trump poussent activement à mettre fin à l'indépendance de la Réserve fédérale, il ne devrait plus y en avoir désormais. Ce sont maintenant l'indépendance et la crédibilité du département de la Justice qui sont remises en question".
Les intervenants attendent également une décision de la Cour suprême outre-Atlantique sur la constitutionnalité des droits de douane imposés par l'administration Trump. Certains misaient sur une prise de position vendredi dernier, mais elle n'a pas eu lieu. Désormais, les investisseurs espèrent en savoir plus mercredi, lors de la prochaine réunion de la Haute Cour, mais rien n'est sûr.
En ce qui concerne la géopolitique, les Etats-Unis ont de nombreux dossiers sur le feu. Outre le Venezuela, la Colombie et Cuba, il y a la question du Groenland, mais aussi celle de l'Iran. Le président américain a indiqué que "l'Iran se tourne vers la liberté, peut-être comme jamais auparavant. Les Etats-Unis sont prêts à aider".
Pétrole, métaux précieux, devises et obligataire
Les cours du pétrole, qui ont fortement progressé en fin de semaine dernière face aux événements iraniens et à ceux au Venezuela, se calment un peu. A New York, le baril de WTI est en repli de 0,24% et s'échange contre 58,70 dollars.
Au niveau des autres matières premières, l'or poursuit sa hausse et évolue sur des niveaux inédits à 4608 dollars l'once.
Sur le marché des devises, le dollar recule face à l'euro (-0,57%) et se négocie contre 0,855 euro.
Le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans poursuit sa hausse ( 0,43%) à 4,190%, au plus haut depuis le début du mois de septembre 2025.
En ce qui concerne la macro-économie, aucune statistique d'envergure n'est programmée aujourd'hui outre-Atlantique. Le reste de la semaine sera nettement plus chargé avec notamment dès demain, l'inflation du mois de décembre.
Du côté des entreprises, selon La Lettre, Eli Lilly serait toujours intéressé par l'acquisition d'Abivax ( 20,20%, 119,80 euros) malgré l'annonce de l'acquisition de Ventyx Biosciences, un laboratoire concurrent.
Les bancaires risquent d'être sous pression après l'appel de Donald Trump à plafonner pendant un an les taux d'intérêts des cartes de crédit à 10%.
A lire aussi
-
Les libérations de détenus politiques se poursuivent lentement au Venezuela où le gouvernement a annoncé 116 nouvelles levées d'écrous lundi, alors que les familles s'impatientent depuis la promesse de remises en liberté faite par les autorités sous la pression ... Lire la suite
-
Arctique : l'Otan assure travailler à améliorer la sécurité, alors que Donald Trump met le Groenland sous pression
"Nous savons qu'avec l'ouverture des voies maritimes il existe un risque que les Russes et les Chinois soient plus actifs", a prévenu Mark Rutte. Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a assuré lundi 12 janvier que l'alliance travaille sur les "prochaines ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee Meta Platforms META.O exclura l'Italie de son interdiction des chatbots ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, l'attaque de l'administration Trump contre la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant ravivé les inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale américaine, tandis que la proposition de plafonner pendant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer