Wall Street devrait poursuivre sur sa lancée

La hausse devrait se poursuivre à New York ce lundi à l'ouverture, malgré l'absence d'avancées dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis qui provoque une hausse des cours de l'or noir.

Les grands indices américains ne devraient donc pas consolider tout de suite et continuer leur belle série haussière. Le Dow Jones vient d'enchaîner trois hausses consécutives, le Nasdaq Composite et le S&P 500 sont quant à eux sur sept progression à la suite. Selon les futures sur indices, ces trois indices devraient débuter la journée sur des gains compris entre 0,20 et 0,40%.

Au cours du week-end, Washington et Téhéran ont échangé des tirs. L'Iran a notamment indiqué avoir visé une base américaine en guise de représailles aux frappes américaines sur son territoire.

De son côté, Donald Trump a indiqué que l'Iran souhaitait vraiment conclure un accord et a précisé qu'il manquait de soutien de la part du camp démocrate américain et de quelques divers républicains qu'il a qualifié d'"antipatriotiques".

En attendant, les cours du pétrole repartent à la hausse. Le WTI à New York gagne 0,89%, à 90,19 dollars, et le Brent de la mer du Nord avance de 0,75%, à 93,54 dollars à Londres.

Sur le marché des devises, le dollar est quasi-stable face à la monnaie unique ( 0,01%) et s'échange contre 0,8587 euro.

Macro et micro-économie

En ce qui concerne les statistiques, cet après-midi aux Etats-Unis il y aura à 15h45 l'indice PMI manufacturier de S&P Global, puis quinze minutes après celui de l'ISM pour le même secteur. A 16h également, les investisseurs surveilleront les dépenses de construction.

Dans le reste de la semaine, il faudra se pencher sur l'emploi avec mercredi l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, suivi, vendredi, du rapport mensuel sur l'emploi gouvernemental.

Du côté des sociétés, Motorola Solutions a fait part d'un accord définitif pour acquérir D-Fend Solutions, un leader des technologies anti-drones, pour un prix d'achat de 1,5 MdUSD, une transaction qui devrait être finalisée au 4e trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires requises et d'autres conditions habituelles.

Bristol Myers Squibb a indiqué que la Commission européenne avait approuvé son Opdivo (nivolumab) en association avec la doxorubicine, la vinblastine et la dacarbazine (AVD) pour le traitement des patients adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus présentant un lymphome de Hodgkin classique (cHL) de stade III ou IV non traité précédemment.

Boeing a indiqué avoir validé les performances furtives de son drone de combat collaboratif MQ-28 Ghost Bat, conçu pour opérer aux côtés d'aéronefs pilotés dans des missions de surveillance, de guerre électronique et de multiplication des forces.

Enfin, Honeywell a annoncé que ses activités automatisation et aéronautique adopteront respectivement les marques Honeywell Technologies et Honeywell Aerospace à compter du 29 juin 2026, date de la scission de la division Aerospace.