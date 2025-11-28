Wall Street devrait poursuivre sa hausse, même pour une demi-séance

(AOF) - Au lendemain d’un jour férié, les indices américains, qui restent sur quatre hausses consécutives, sont attendus en légère progression à l’ouverture. Les marchés ne vont toutefois rouvrir leurs portes aujourd’hui que pour une demi-séance à l’occasion du Blackfriday, journée qui marque traditionnellement le coup d’envoi de la période des achats de Noël. De nombreux investisseurs font le pont, Wall Street devrait ainsi connaître une séance calme. Dans ces conditions, le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P 500 sont attendus sur des gains compris entre 0,14 et 0,37 %, au début de la séance.

Hier à Wall Street

Pour la dernière séance complète de la semaine, jeudi étant férié pour Thanksgiving et vendredi les marchés américains ne seront ouverts que pour une demi-journée, Wall Street a enchaîné une quatrième hausse à la suite. La tendance a profité, comme en Europe, du renforcement de la probabilité de voir la Réserve fédérale baisser ses taux, ainsi que par les espoirs de paix en Ukraine avec les négociations en cours. Le Dow Jones a fini sur un gain de 0,67%, à 47 427,12 points, le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,82%, à 23 214,69 points, et le S&P 500 a avancé de 0,69%, à 6 812,61 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se concentreront à 15h45 sur l'indice PMI de Chicago de décembre.

Les valeurs à suivre

Alphabet

Google, qui avait déposé une plainte pour concurrence déloyale contre Microsoft auprès de la Commission européenne (CE) pour des pratiques anticoncurrentielles en matière de licences cloud, a annoncé l'avoir retirée. Le groupe technologique américain a pris cette décision à la lumière de l'annonce récente selon laquelle Bruxelles évaluera les pratiques problématiques affectant le secteur du cloud dans le cadre d'un processus distinct.

Boeing

Mercredi, Boeing a annoncé qu'il produira des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour des clients internationaux, y compris 96 pour les forces armées polonaises, dans le cadre d'un contrat de ventes militaires à l'étranger attribué par l'armée américaine d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars. La commande de la Pologne représente le plus grand nombre d'hélicoptères Apache commandés en dehors des États-Unis dans l'histoire du programme. Les livraisons sont prévues pour 2028.

CME Group

CME Group, dont certains marchés avaient été arrêtés en raison d'un problème de refroidissement dans un centre de données, a indiqué que les marchés des futures et des options ouvriront à 14h30, heure française. La place de marché de produits dérivés la plus importante du monde avait interrompu ce matin l'activité sur plusieurs marchés afin de résoudre ce problème.