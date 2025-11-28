 Aller au contenu principal
Wall Street devrait poursuivre sa hausse, même pour une demi-séance
information fournie par AOF 28/11/2025 à 15:04

(AOF) - Au lendemain d’un jour férié, les indices américains, qui restent sur quatre hausses consécutives, sont attendus en légère progression à l’ouverture. Les marchés ne vont toutefois rouvrir leurs portes aujourd’hui que pour une demi-séance à l’occasion du Blackfriday, journée qui marque traditionnellement le coup d’envoi de la période des achats de Noël. De nombreux investisseurs font le pont, Wall Street devrait ainsi connaître une séance calme. Dans ces conditions, le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P 500 sont attendus sur des gains compris entre 0,14 et 0,37 %, au début de la séance.

Hier à Wall Street

Pour la dernière séance complète de la semaine, jeudi étant férié pour Thanksgiving et vendredi les marchés américains ne seront ouverts que pour une demi-journée, Wall Street a enchaîné une quatrième hausse à la suite. La tendance a profité, comme en Europe, du renforcement de la probabilité de voir la Réserve fédérale baisser ses taux, ainsi que par les espoirs de paix en Ukraine avec les négociations en cours. Le Dow Jones a fini sur un gain de 0,67%, à 47 427,12 points, le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,82%, à 23 214,69 points, et le S&P 500 a avancé de 0,69%, à 6 812,61 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se concentreront à 15h45 sur l'indice PMI de Chicago de décembre.

Les valeurs à suivre

Alphabet

Google, qui avait déposé une plainte pour concurrence déloyale contre Microsoft auprès de la Commission européenne (CE) pour des pratiques anticoncurrentielles en matière de licences cloud, a annoncé l'avoir retirée. Le groupe technologique américain a pris cette décision à la lumière de l'annonce récente selon laquelle Bruxelles évaluera les pratiques problématiques affectant le secteur du cloud dans le cadre d'un processus distinct.

Boeing

Mercredi, Boeing a annoncé qu'il produira des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour des clients internationaux, y compris 96 pour les forces armées polonaises, dans le cadre d'un contrat de ventes militaires à l'étranger attribué par l'armée américaine d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars. La commande de la Pologne représente le plus grand nombre d'hélicoptères Apache commandés en dehors des États-Unis dans l'histoire du programme. Les livraisons sont prévues pour 2028.

CME Group

CME Group, dont certains marchés avaient été arrêtés en raison d'un problème de refroidissement dans un centre de données, a indiqué que les marchés des futures et des options ouvriront à 14h30, heure française. La place de marché de produits dérivés la plus importante du monde avait interrompu ce matin l'activité sur plusieurs marchés afin de résoudre ce problème.

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Allemagne: l'inflation stable à 2,3% sur un an en novembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.11.2025 15:40 

    L'inflation en Allemagne est restée stable en novembre, selon des chiffres provisoires publiés vendredi, demeurant au-dessus de la cible de 2% de la BCE, sans pour autant laisser penser à un impact sur la prochaine réunion de politique monétaire, selon les commentateurs. ... Lire la suite

  • Produits de substitution à la viande dans un supermarché allemand
    Allemagne: L'inflation IPCH progresse plus que prévu sur un an en novembre
    information fournie par Reuters 28.11.2025 15:35 

    L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé à 2,6% sur un an en novembre, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient ... Lire la suite

  • Friedrich Merz et Ursula Von der Leyen, au Canada, en juin 2025 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    Fin des moteurs thermiques en 2035 : l'Allemagne en appelle à Von der Leyen
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.11.2025 15:32 

    Le chancelier allemand va demander à la présidente de la Commission européenne "d'ajuster et de corriger la réglementation sur la mobilité", relayant les appels du secteur de l'automobile, en grande difficulté. Le chancelier allemand Frierich merz a annoncé qu'il ... Lire la suite

  • Le panneau Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street vue dans le vert avant une séance écourtée
    information fournie par Reuters 28.11.2025 15:29 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le vert vendredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, l'espoir croissant d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre alimentant l'optimisme à la fin d'un mois difficile pour les actions. Les contrats ... Lire la suite

