Wall Street devrait ouvrir en hausse, les valeurs du secteur des semi-conducteurs rebondissant

par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en hausse mercredi, porté par un rebond des valeurs du secteur des puces électroniques à l'approche de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, que les investisseurs considèrent comme un test crucial de la demande en IA dans un contexte d'inquiétudes liées à la hausse des rendements des bons du Trésor.

Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde et pièce maîtresse du boom mondial de l'IA, a progressé de 1,7 % en pré-ouverture avant la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture.

Les investisseurs vont scruter les chiffres à la recherche de signes indiquant que l'appétit pour les infrastructures d'IA reste suffisamment fort pour soutenir les valorisations élevées dans le secteur des technologies et de l'IA.

“Comme toujours, les enjeux sont importants pour Nvidia. La société occupe toujours le devant de la scène à chaque publication et constitue sans aucun doute le dernier grand événement de la saison,” a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group.

“On a vraiment l'impression que ce marché a toujours très envie de rebondir... il ne reste plus qu'à voir si Nvidia pourra continuer à alimenter le feu et à faire durer la fête.”

Le secteur des puces électroniques dans son ensemble a également progressé mercredi, contribuant à la hausse des contrats à terme sur actions. Marvell Technology MRVL.O a gagné 4,7 %, Intel INTC.O a progressé de 4,8 % et Micron Technology MU.O a gagné 3,4 %, tandis que l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O a grimpé de 2,2 %.

À 8h27 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis gagnaient 184 points, soit 0,37 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 30,5 points, soit 0,41 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 215,5 points, soit 0,75 %.

Les actions américaines ont été sous pression ces derniers jours, la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux ayant entraîné une hausse des rendements.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans, qui avait atteint un plus haut de 16 mois à 4,687 % lors de la séance précédente, s'est replié à 4,635 % mercredi. US/

Les traders ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine à la fin de l'année, alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole, ravivant les craintes inflationnistes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé d'environ 2 % à 109,14 dollars le baril après que le président américain Donald Trump a de nouveau déclaré que la guerre avec l'Iran prendrait fin “très rapidement .” Les investisseurs sont toutefois restés prudents quant à l'issue des pourparlers de paix, alors que les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient se poursuivent. O/R

Les investisseurs attendent également le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed –dont la publication est prévue plus tard dans la journée – pour obtenir des indices sur la pensée des décideurs, alors que les anticipations d'une hausse des taux continuent de s'intensifier.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais une probabilité de plus de 40 % d'une hausse des taux de 25 points de base en décembre. Les anticipations d'une hausse de 50 points de base ce mois-là sont passées à 13,7 %, contre 4,2 % une semaine plus tôt.

Parmi les autres titres en vue, TJX TJX.N a gagné 3,5 % après que le distributeur à prix réduits a relevé ses prévisions annuelles de ventes comparables et de bénéfices, misant sur une demande résiliente dans ses magasins.

Le distributeur Target TGT.N a progressé de 1,5 % après avoir doublé ses prévisions de croissance annuelle des ventes, tandis que l'entreprise de bricolage Lowe's LOW.N a reculé de 2 %, la société ayant réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,4 %, S&P 500 +0,4 %, Nasdaq +0,8 %

* TJX en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

* Lowe's en baisse après avoir confirmé ses prévisions annuelles

* Nvidia publiera ses résultats après la clôture des marchés

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés)