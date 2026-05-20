 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street devrait ouvrir en hausse, les valeurs du secteur des semi-conducteurs rebondissant
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 14:53

par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en hausse mercredi, porté par un rebond des valeurs du secteur des puces électroniques à l'approche de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, que les investisseurs considèrent comme un test crucial de la demande en IA dans un contexte d'inquiétudes liées à la hausse des rendements des bons du Trésor.

Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde et pièce maîtresse du boom mondial de l'IA, a progressé de 1,7 % en pré-ouverture avant la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture.

Les investisseurs vont scruter les chiffres à la recherche de signes indiquant que l'appétit pour les infrastructures d'IA reste suffisamment fort pour soutenir les valorisations élevées dans le secteur des technologies et de l'IA.

“Comme toujours, les enjeux sont importants pour Nvidia. La société occupe toujours le devant de la scène à chaque publication et constitue sans aucun doute le dernier grand événement de la saison,” a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group.

“On a vraiment l'impression que ce marché a toujours très envie de rebondir... il ne reste plus qu'à voir si Nvidia pourra continuer à alimenter le feu et à faire durer la fête.”

Le secteur des puces électroniques dans son ensemble a également progressé mercredi, contribuant à la hausse des contrats à terme sur actions. Marvell Technology MRVL.O a gagné 4,7 %, Intel INTC.O a progressé de 4,8 % et Micron Technology MU.O a gagné 3,4 %, tandis que l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O a grimpé de 2,2 %.

À 8h27 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis gagnaient 184 points, soit 0,37 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 30,5 points, soit 0,41 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 215,5 points, soit 0,75 %.

Les actions américaines ont été sous pression ces derniers jours, la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux ayant entraîné une hausse des rendements.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans, qui avait atteint un plus haut de 16 mois à 4,687 % lors de la séance précédente, s'est replié à 4,635 % mercredi. US/

Les traders ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine à la fin de l'année, alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole, ravivant les craintes inflationnistes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé d'environ 2 % à 109,14 dollars le baril après que le président américain Donald Trump a de nouveau déclaré que la guerre avec l'Iran prendrait fin “très rapidement .” Les investisseurs sont toutefois restés prudents quant à l'issue des pourparlers de paix, alors que les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient se poursuivent. O/R

Les investisseurs attendent également le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed –dont la publication est prévue plus tard dans la journée – pour obtenir des indices sur la pensée des décideurs, alors que les anticipations d'une hausse des taux continuent de s'intensifier.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais une probabilité de plus de 40 % d'une hausse des taux de 25 points de base en décembre. Les anticipations d'une hausse de 50 points de base ce mois-là sont passées à 13,7 %, contre 4,2 % une semaine plus tôt.

Parmi les autres titres en vue, TJX TJX.N a gagné 3,5 % après que le distributeur à prix réduits a relevé ses prévisions annuelles de ventes comparables et de bénéfices, misant sur une demande résiliente dans ses magasins.

Le distributeur Target TGT.N a progressé de 1,5 % après avoir doublé ses prévisions de croissance annuelle des ventes, tandis que l'entreprise de bricolage Lowe's LOW.N a reculé de 2 %, la société ayant réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,4 %, S&P 500 +0,4 %, Nasdaq +0,8 %

* TJX en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

* Lowe's en baisse après avoir confirmé ses prévisions annuelles

* Nvidia publiera ses résultats après la clôture des marchés

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés)

Semi-conducteurs

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 255,98 Pts Index Ex -0,22%
INTEL
118,8200 USD NASDAQ +7,24%
ISHS SEMICONDUCTOR
509,9100 USD NASDAQ +2,65%
LOWE'S COM
218,420 USD NYSE 0,00%
MARVELL TECH
189,6100 USD NASDAQ +7,57%
MICRON TECHNOLOGY
723,4300 USD NASDAQ +3,53%
NASDAQ Composite
26 025,69 Pts Index Ex +0,60%
NVIDIA
222,3338 USD NASDAQ +0,78%
Pétrole Brent
108,74 USD Ice Europ -1,97%
S&P 500
7 372,80 Pts CBOE +0,26%
S&P 500 INDEX
7 372,80 Pts CBOE +0,26%
TARGET
127,240 USD NYSE 0,00%
TJX COMPANIES
150,680 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 051,48 +0,87%
Pétrole Brent
108,8 -1,91%
SOITEC
157,55 +10,06%
NANOBIOTIX
37,5 -2,55%
TOTALENERGIES
80,86 +1,34%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank