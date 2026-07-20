Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs et à l'approche de la publication des résultats des grandes capitalisations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,1%, S&P 500 +0,4%, Nasdaq +0,8%

* Domino's Pizza en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre

* Les fabricants de puces mémoire en tête des hausses

* Alphabet, Tesla et Intel publieront leurs résultats plus tard dans la semaine

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, les valeurs du secteur des puces électroniques s'étant remises du recul de la semaine dernière et les investisseurs attendaient une série de résultats clés de la part des grandes entreprises technologiques qui ont alimenté la remontée du marché portée par l'intelligence artificielle.

La saison des résultats du deuxième trimestre s’accélérera en fin de semaine, avec la publication des résultats de plusieurs grandes entreprises, notamment Alphabet GOOGL.O , Tesla TSLA.O , Intel INTC.O et IBM IBM.N .

Les investisseurs suivront de près les résultats d’Intel et de Texas Instruments TXN.O afin de déterminer si le secteur des semi-conducteurs peut retrouver son élan après un brusque revirement.

La forte hausse des dépenses d’investissement dans l’IA par les hyperscalers a été l’un des principaux moteurs de la progression du marché cette année, propulsant les valeurs des fabricants de puces et d’autres entreprises considérées comme les bénéficiaires de ce développement, et contribuant à ce que les indices américains à forte composante technologique atteignent des niveaux records.

Mais le recul de la semaine dernière a fait craindre que la reprise ne soit allée trop loin.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a clôturé vendredi à plus de 20% en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière. Il affichait toutefois une hausse d’environ 65% depuis le début de l’année.

Lundi, les fabricants de puces mémoire étaient en tête des hausses parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs, globalement en progression.

Western Digital WDC.O , Seagate Technology STX.O , Micron Technology MU.O et SanDisk SNDK.O ont progressé de 3,7% à 4,7% lors des échanges avant l’ouverture.

“La marge d’erreur est un peu plus étroite sur le marché à l’heure actuelle. Tout événement ou toute nouvelle concernant les résultats pourrait probablement faire baisser le marché”, a déclaré Jack Herr, analyste en investissement senior chez GuideStone Funds.

“À l’approche du second semestre, les attentes du marché sont plus élevées qu’auparavant.”

Les marchés tablent sur une croissance des bénéfices du S&P 500 de 26% au deuxième trimestre, en glissement annuel, contre une estimation précédente de 23,7%, selon les données compilées par LSEG.

À 8h44 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 73 points, soit 0,14%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 27,75 points, soit 0,37%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 235 points, soit 0,82%.

Les baisses enregistrées la semaine dernière par les principaux indices américains sont survenues malgré des données d’inflation modérées , qui ont apaisé certaines craintes concernant une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci, et un début solide de la saison des résultats du deuxième trimestre pour les grandes banques américaines .

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent une probabilité d’environ 12% d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la réunion de la Fed en juillet et une probabilité d’environ 53% d’une nouvelle hausse en septembre.

Les investisseurs suivaient de près l'évolution du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran après une récente escalade de ce conflit qui dure depuis près de cinq mois.

Le Brent LCOc1 a brièvement dépassé les 90 dollars le baril pour la première fois depuis début juin, en raison de nouvelles perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, après que le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que des médiateurs avaient récemment présenté des propositions à Téhéran.

Parmi les autres titres en hausse avant l’ouverture, Domino’s Pizza DPZ.O a gagné 6,2% après que le chiffre d’affaires trimestriel de la chaîne de pizzerias a légèrement dépassé les estimations de Wall Street.