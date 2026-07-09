Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce à la progression des valeurs du secteur des semi-conducteurs ; les tensions entre les États-Unis et l'Iran au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,04%, S&P 500 +0,2%, Nasdaq +0,9%

* Levi Strauss recule après la publication de ses résultats du deuxième trimestre

* Meta recule après l'annonce d'une production de puces IA prévue pour septembre

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, les gains enregistrés par les valeurs du secteur des puces électroniques ayant contribué à compenser le regain de tensions géopolitiques après une nouvelle série d'attaques , qui menaçait de prolonger le conflit entre les États-Unis et l'Iran et de maintenir la volatilité des marchés.

L'armée américaine a déclaré mercredi avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran afin de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert à la navigation. L'Iran a riposté en menant des attaques contre des cibles américaines au Koweït et à Bahreïn.

Le président Donald Trump, qui avait averti que le cessez-le-feu provisoire était « terminé », a également apaisé certaines craintes des marchés et déclaré qu’il ne s’attendait pas à un retour à une guerre ouverte malgré la rupture de ce cessez-le-feu.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont soutenu les contrats à terme, poursuivant leur rebond entamé lors de la séance précédente. L’ETF iShares Semiconductor SOXX.O a gagné 4,4% dans les échanges avant l’ouverture.

Toutefois, le sentiment à l’égard des valeurs liées à l’intelligence artificielle a été mis sous pression ces derniers jours, sur fond d’inquiétudes quant à la pérennité d’un rebond qui a contribué à alimenter les hausses de Wall Street cette année, tandis que les tensions au Moyen-Orient couvaient en arrière-plan.

« Le S&P 500 et le Nasdaq ont connu un premier semestre très solide, principalement grâce aux fournisseurs de solutions de stockage de mémoire », a déclaré Michael Hewson, analyste de marché senior chez iFOREX.

« Des inquiétudes subsistent quant à leur capacité à continuer de générer les niveaux records de chiffre d’affaires et de bénéfices qu’ils affichent actuellement, et lorsque l’on ajoute à cela la rupture du cessez-le-feu au Moyen-Orient, on obtient une combinaison explosive. »

IBM IBM.N et Microsoft MSFT.O ont respectivement reculé de 4,5% et 1,5%. Selon un rapport, Starbucks SBUX.O aurait eu recours à l’IA pour réduire sa dépendance vis-à-vis de ces deux entreprises.

D'autres titres du secteur des logiciels ont également reculé, ServiceNow NOW.N et Adobe ADBE.O enregistrant respectivement des baisses de 4,3% et 3,5%.

Meta Platforms META.O a chuté de 4% après que Reuters, citant une note interne, a rapporté que la société prévoyait de fabriquer une puce d’intelligence artificielle à partir de septembre.

À 8h52 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 21 points, soit 0,04%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 17 points, soit 0,22%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 268,5 points, soit 0,91%.

La recrudescence des tensions entre les États-Unis et l’Iran a contraint les investisseurs boursiers à revoir leur optimisme récent, selon lequel une résolution éventuelle de la crise pourrait soutenir les actifs risqués. Le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI ont clôturé la séance de mercredi en baisse, tandis que le Nasdaq .IXIC a enregistré une légère hausse.

Du côté des données économiques, le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail est resté stable malgré un ralentissement de la croissance de l’emploi en juin.

Sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion de juin, mais le compte-rendu publié mercredi a révélé que quelques responsables estimaient qu’il y avait lieu de relever les coûts d’emprunt avant de finalement convenir de les maintenir à leur niveau actuel.

Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

L'action Levi Strauss LEVI.N a reculé de 4%, alors même que le fabricant de jeans avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, tandis que celle de PepsiCo PEP.O a chuté de 2% bien que le géant des snacks et des sodas ait dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre.