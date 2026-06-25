Wall Street devrait ouvrir en hausse après que Micron a ravivé l'optimisme autour de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,33 %, S&P 500 +0,84 %, Nasdaq +2,38 %

* Les puces mémoire s'envolent alors que les résultats de Micron laissent entrevoir une forte demande

* Qualcomm s'envole après avoir relevé ses objectifs de chiffre d'affaires à long terme pour les centres de données

* Les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre s'établissent à 2,1 %, un niveau supérieur aux estimations précédentes

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à progresser jeudi, le Nasdaq menant la danse, les prévisions optimistes de Micron et Qualcomm ayant ravivé l'optimisme autour de l'IA, tandis que des données économiques encourageantes ont soutenu le moral des investisseurs.

Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O ont signalé une forte demande en infrastructures d'IA: les clients se sont engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s'assurer l'approvisionnement en puces mémoire de Micron, tandis que Qualcomm prévoit un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars dans le secteur des centres de données d'ici 2029.

Micron a bondide 18,3% en pré-ouverture, tandis que Qualcomm a grimpéde 10,4%. D'autres fabricants de puces mémoire ont également progressé: Sandisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O ont enregistré des hausses comprises entre 11,6% et16%.

Ces résultats ont apporté un nouveau souffle à une reprise tirée par le secteur technologique qui s'était essoufflée ces derniers jours, renforçant la pérennité de la tendance liée à l'intelligence artificielle alors que les marchés scrutaient les résultats des fabricants de puces pour déterminer si les valorisations de l'ensemble du secteur restaient justifiées.

Par ailleurs, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) s'est établi à 4,1%, conformément aux attentes. Les chiffres définitifs du PIB du premier trimestre ont montré que l'économie avait progressé de 2,1%, contre une estimation précédente de 1,6%.

"Je pense que la réaction du marché se concentre principalement sur la variation mensuelle, qui s'est avérée légèrement inférieure aux attentes," a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

"Ces données renforcent l'idée que l'inflation reste une source de préoccupation, le nouveau président Warsh ayant affiché une position résolue et clairement indiqué que l'inflation restait une priorité absolue et que les taux d'intérêt risquaient d'augmenter si les pressions persistaient."

La chute des cours du pétrole sous les niveaux d'avant-guerre et les données indiquant une économie résiliente ont renforcé l'optimisme quant à un éventuel apaisement des pressions inflationnistes, sans pour autant nécessiter de hausse des taux d'intérêt.

À 8 h 48 (heure de l'Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones

YMcv1 gagnaient 173 points, soit 0,33%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 62,25 points, soit 0,84%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s'appréciaient de 703,75 points, soit 2,38%.

Les inquiétudes liées aux dépenses financées par l'endettement des hyperscalers et les craintes d'un durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale ont alimenté un repli du marché cette semaine, les valeurs technologiques étant en tête de la vague de ventes.

Micron et Qualcomm ont respectivement enregistré une hausse de plus de 200% et 50% au cours de ce seul trimestre. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX est en passe de connaître son meilleur trimestre jamais enregistré, selon les données de LSEG.

Le Nasdaq restait quant à lui en passe d'enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie s'apprêtait à connaître sa pire semaine depuis le début du conflit au Moyen-Orient en début d'année.

Les déclarations du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, soulignant la nécessité de maîtriser l'inflation, ont conduit les opérateurs à anticiper au moins une hausse des taux d'ici la fin de l'année.

Les déclarations du président de la Fed de New York, John Williams, et du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, seront également analysées dans le courant de la journée.

Parmi les autres titres en vue, Bio-Techne Corp TECH.O a bondi de 19,4% après que l'allemand Merck KGaA MRCG.DE a accepté d'acquérir la société de biotechnologie pour 73 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d'entreprise totale d'environ 11,3 milliards de dollars.