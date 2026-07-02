Wall Street devrait ouvrir en hausse après la publication du rapport sur l'emploi de juin, qui a atténué les anticipations de hausse des taux

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,40%, S&P 500 +0,37%, Nasdaq +0,58%

* L'économie américaine a créé 57 000 emplois en juin, contre une estimation de 110 000

* Les actions des fabricants de puces électroniques progressent

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en hausse jeudi, après la publication d'un rapport sur l'emploi du mois de juin plus faible que prévu , qui a tempéré les anticipations de hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Le rapport très suivi sur l'emploi non agricole a montré que l'économie américaine avait créé 57 000 emplois le mois dernier, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 110 000. Le taux de chômage s'est établi à 4,2%, conformément aux prévisions de 4,3%.

Selon les données compilées par LSEG, la probabilité d’au moins une hausse des taux cette année s’établissait à 75,6%, contre environ 84% avant la publication de ces chiffres.

“Nous continuons de penser que la Fed maintiendra ses taux inchangés jusqu’à la fin de l’année”, a déclaré Kay Haigh, responsable et directeur des investissements (CIO) des solutions de revenus fixes et de liquidité chez Goldman Sachs Asset Management.

“Toutefois, toute nouvelle surprise à la hausse concernant l’inflation pourrait convaincre le comité de relever ses taux plus tôt que prévu.”

Certains avaient averti que les données pourraient être faussées en raison des embauches liées à la Coupe du monde de la FIFA.

“En conséquence, les marchés devraient accorder davantage d’importance au rapport sur l’IPC de juin (indice des prix à la consommation), attendu le 14 juillet, car les données sur l’inflation offriront une vision plus claire de l’économie”, a déclaré Julien Lafargue, stratège en chef des marchés chez Barclays Private Bank, avant la publication du rapport.

À 8h40 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 212 points, soit 0,40%, ceux sur le S&P 500

EScv1 progressaient de 27,75 points, soit 0,37%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 178,5 points, soit 0,58%.

Plusieurs valeurs du secteur des semi-conducteurs ont inversé la tendance lors des échanges avant l’ouverture, SanDisk

SNDK.O et Arm Holdings ARM.O progressant respectivement de 2,3% et 1,1%.

Bending Spoons BSP.O a reculé de 6,2% au lendemain de son entrée en Bourse sur le Nasdaq, le propriétaire de Vimeo ayant bondi de 40% lors de ses débuts .

Les marchés ont connu une séance mouvementée mercredi, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ayant déclaré que les risques d’inflation s’étaient atténués, tout en s’engageant à respecter strictement l’objectif d’inflation de 2% fixé par la banque centrale américaine.

Par ailleurs, les États-Unis et l’Iran ont conclu mercredi une série de pourparlers indirects sans qu’aucun signe ne laisse entrevoir de progrès vers une paix durable, ce qui a ajouté une couche supplémentaire d’incertitude.