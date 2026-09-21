Wall Street devrait ouvrir en hausse alors que les valeurs liées à l'IA progressent et que le pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,84%, S&P +0,67%, Nasdaq +1,05%

* Le rebond de l'IA soutient les contrats à terme alors que l'optimisme revient concernant les dépenses

* Le recul du pétrole fait baisser les rendements et renforce l'appétit pour le risque

* Goolsbee, de la Fed: la forte demande pourrait alimenter l'inflation aux États-Unis

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains s’apprêtaient à ouvrir en hausse lundi , portés par les gains liés à l’IA, alors que les taux des bons du Trésor reculaient et que les cours du brut chutaient de plus de 2% pour atteindre leur plus bas niveau en 11 jours, sur fond d’indications de progrès dans les négociationsau Moyen-Orient .

Alors que Washington et Téhéran ont continué à échanger de nouvelles menaces tout au long du week-end, le président américain Donald Trump s'est dit disposé à rencontrer le président iranien Masoud Pezeshkian, attendu cette semaine à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les prévisions apocalyptiques formulées il y a une semaine par les dirigeants des principales entreprises d’IA avaient déclenché une vague de ventes massives, mais ces inquiétudes semblaient s’être dissipées lundi, les investisseurs se concentrant surles signes indiquant que les dépenses consacrées au développement de cette technologie continuaient de progresser .

Les fabricants de puces tels qu’Intel INTC.O ont progressé de 5,7%. Marvell MRVL.O a gagné 2,8%, tandis que Meta META.O et Dell DELL.N ont chacun progressé de 2,3% lors des échanges avant l’ouverture. Accenture ACN.N a également enregistré une hausse de 4,6% après avoir annoncé un partenariat avec Anthropic pour investir 2 milliards de dollars dans l’évaluation de l’IA.

« Nous avons dépassé le pic local des tensions (au Moyen-Orient), et nous devrions assister à une certaine évolution vers la normalisation dans les semaines à venir. Notre hypothèse reste que les deux premières semaines d’octobre pourraient constituer le moment idéal pour un compromis entre (les États-Unis) et l’Iran », a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

La baisse des cours du pétrole a allégé la pression sur les actions, tandis que le rendement des obligations américaines à 10 ans US10YT=RR passait sous la barre critique des 5%. Les compagnies aériennes sensibles aux prix de l’énergie, telles que Delta DAL.N et American AAL.O , ont chacune progressé d’environ 1,8%.

Les investisseurs restent toutefois méfiants quant aux perspectives de taux d’intérêt, après que la récente accélération de l’inflation a incité la Réserve fédérale américaine à relever ses taux pour la première fois en trois ans. Les marchés estiment à 50% la probabilité d’une nouvelle hausse le mois prochain, selon le FedWatchdu CME.

Au moins dix responsables de banques centrales doivent s’exprimer cette semaine.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , a déclaré qu’il n’y avait « aucune ambiguïté » quant à la nécessité de relever les taux d’intérêt, les pressions inflationnistes dépassant désormais le cadre des droits de douane et des prix de l’énergie pour s’expliquer par une forte demande.

À 8h34 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 progressaient de 438 points , soit 0,84%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 gagnaient 51,5 points, soit 0,67%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 313,5 points, soit 1,05%.

Une avancée diplomatique entre les États-Unis et le Danemark survenue ce week-end concernant le statut du Groenland a également soutenu le moral des investisseurs et devrait apaiser les tensions commerciales entre les deux pays.

Les actions cotées aux États-Unis d’entreprises exposées au Groenlandont progressé. Critical Metals CRML.O a bondi de 27%, tandis que Greenland Mines GRML.O et Greenland Energy

GLND.O ont toutes deux plus que doublé de valeur.

Le sommetsino-américain de jeudi pourrait aborder des sujets tels que la prolongation éventuelle de la trêve commerciale entre les deux superpuissances, la guerre en Iran, ainsi que la réglementation relative aux avancées en matière d’IA.

Scott Bessent et le vice-premier ministre chinois He Lifeng ont conclu dimanche des discussions au cours desquelles le secrétaire au Trésor américain a proposé un nouveau mécanisme de notifications en matière de sécurité de l’IA .

Le bitcoin BTC= , indicateur clé de l’appétitpour le risque , a progressé de 5,1% pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de sept mois, entraînant Coinbase COIN.O et Strategy

MSTR.O en hausse de plus de 5% chacun.

Warner Bros WBD.O a progressé de 7,2% après la publication d’un article indiquant que Paramount PSKY.O discutait de concessions dans le cadre de négociations avancées avec le procureur général de Californie, ce qui pourrait contribuer à finaliser le projet de fusion entre les deux sociétés.