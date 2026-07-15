Wall Street devrait ouvrir en hausse alors que les investisseurs évaluent les résultats d'entreprise ; PayPal bondit

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,02%, S&P 500 +0,3%, Nasdaq +0,7%

* BlackRock et Morgan Stanley en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre

* PayPal s'envole après l'annonce d'une offre de rachat

par Ragini Mathur et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street s'orientaient vers une ouverture en hausse mercredi, les investisseurs évaluant des données sur l'inflation des prix à la production plus faibles que prévu et une vague de résultats d'entreprises, tandis que PayPal s'envolait suite à des informations faisant état d'une offre de rachat de 53 milliards de dollars.

Les bons résultats des grandes banques, pour la deuxième journée consécutive, ont contribué à maintenir une ambiance optimiste pour la saison des résultats du deuxième trimestre.

L'action BlackRock BLK.N a progressé de 5,1% en pré-ouverture, après que le gestionnaire d'actifs a dépassé les prévisions de bénéfices , grâce à la remontée boursière qui a dopé la valeur des actifs de ses clients. Morgan Stanley MS.N a également dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une forte activité de fusions et acquisitions. Son titre a progressé de 0,5%.

"Les grandes banques continuent de démontrer la solidité des bilans des consommateurs et des entreprises américaines. La bonne santé des banques est généralement un signe positif pour l’économie dans son ensemble, et le ton de cette saison des résultats, qui bat actuellement son plein, est positif," a déclaré Charlie Anderson, vice-président senior chez UBS Wealth Management.

PayPal Holdings PYPL.O a bondi de près de 19,5% après que des sources ont indiqué à Reuters que la société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient conjointement proposé de l’acquérir pour 60,50 dollars par action — ce qui représente une prime d’environ 28% par rapport à son cours de clôture de mardi.

Les données ont montré que l’indice des prix à la production pour la demande finale a reculé de manière inattendue de 0,3% en juin, alors que les prévisions tablaient sur une stabilité, renforçant ainsi les signes d’un ralentissement de l’inflation. Ce rapport fait suite aux données de mardi sur l’inflation des prix à la consommation , plus faibles que prévu, qui ont atténué les anticipations d’une hausse imminente des taux de la Réserve fédérale.

"La Fed ne fournissant que peu d’indications sur sa politique future, chaque publication sur l’inflation entraîne une volatilité accrue des anticipations de taux," a déclaré Charlie Ripley, gestionnaire de portefeuille chez Allianz Investment Management.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs estiment désormais à environ 16% la probabilité d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la prochaine réunion de la Fed, contre près de 41% avant la publication de l’IPC. Ce mercredi marque également le deuxième jour de la déposition du président de la Réserve fédérale Kevin Warsh devant le Congrès. Kevin Warsh a déclaré mardi aux législateurs qu’un seul chiffre ne suffisait pas pour crier victoire face à l’inflation.

À 8h56 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 114 points, soit 0,22%, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 21,75 points, soit 0,29%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 200,25 points, soit 0,67%.

La saison des résultats s’accélère à un moment crucial pour les actions. Le S&P 500 a grimpé de plus de 10% cette année et a clôturé mardi à moins de 1% de son plus haut historique atteint en juin, ce qui rend cette remontée vulnérable à toute déception concernant les résultats des entreprises.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont pour la plupart progressé, contribuant à la hausse des contrats à terme sur le Nasdaq. L’action ASML ASML.O cotée aux États-Unis a gagné 2,5% après que le fabricant néerlandais d’équipements pour semi-conducteurs a revu à la hausse ses prévisions financières pour 2026, rassurant ainsi les investisseurs quant à la vigueur de la demande liée à l’intelligence artificielle.

Les tensions géopolitiques sont également restées au centre de l’attention après que les États-Unis ont annoncé avoir lancé une nouvelle vague de frappes contre l’Iran après avoir réimposé un blocus naval sur les ports iraniens, tandis que l’Iran menaçait de réduire davantage ses exportations énergétiques régionales.

Elevance Health ELV.N a chuté de 6,8% malgré la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels , cette révision s'étant avérée inférieure aux attentes élevées des investisseurs.