Wall Street devrait ouvrir en hausse alors que le pétrole recule ; le secteur des télécommunications est affecté par l'accord de SpaceX sur les fréquences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,06%, S&P +0,28%, Nasdaq +0,63%

* Delta Air Lines recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

* Apple recule suite à des informations faisant état d'une réduction de la production de composants pour l'iPhone 18 et le Pro Max

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

Les indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en haussevendredi, les cours du pétrole ayant reculé grâce à l'apaisement des inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, même si les valeurs des télécommunications restaient sous pression après que l'acquisition de fréquences par SpaceX a suscité des inquiétudes quant à la concurrence dans l'ensemble du secteur.

Les cours du pétrole ont baissé après que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son pays n'attaquerait pas l'Iran avant les élections de mi-mandat prévues le mois prochain, apaisant ainsi les craintes que le conflit ne perturbe davantage l'approvisionnement énergétique mondial.

Les cours du Brent LCOc1 ont reculé de plus de 1%, mais se maintenaient tout de même au-dessus du seuil psychologique des 100 dollars le baril. O/R

Les rendements des bons du Trésor américain se sont également stabilisés, le rendement de référence à 10 ans

US10YT=RR restant stable à 5,24%, tout en se maintenant près du plus haut niveau atteint depuis 24 ans, à 5,364%, enregistré mercredi.

L’indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq, à forte composante technologique, s’orientaient vers des hausses hebdomadaires malgré un recul au cours des deux dernières séances, l’optimisme suscité par une saison des résultats du troisième trimestre portée par l’intelligence artificielle ayant propulsé les deux indices à des niveaux records en début de semaine.

L'indice Dow Jones, composé de valeurs de premier ordre, était également en passe d'enregistrer de légers gains hebdomadaires, tandis que l'indice S&P 500 ( .SPXEW ), pondéré de manière égale, était en passe de mettre fin à une série de sept semaines de baisse.

"Des résultats solides, des prévisions encourageantes et des signes d’une demande soutenue en matière d’IA pourraient rapidement raviver la confiance et remettre de nouveaux sommets à l’ordre du jour", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

Les valeurs de croissance à très forte capitalisation ont globalement progressé ce jour-là: Nvidia NVDA.O a gagné 1,5% en pré-ouverture, Tesla TSLA.O a progressé de 1,3%, tandis qu’Amazon.com AMZN.O et Alphabet GOOGL.O ont légèrement progressé.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont globalement progressé, au lendemain d’une forte baisse provoquée par des informations selon lesquelles le chiffre d’affaires annualisé d’OpenAI serait inférieur de 20 milliards de dollars à ce que la société avait précédemment annoncé. Un ETF répliquant l’indice des fabricants américains de semi-conducteurs SOXX.O a progressé de 1,6%.

SpaceX SPCX.O a gagné 3,2% après que le fabricant de fusées et de satellites a conclu un accord en vue d’acquérir un portefeuille national de fréquences en bande basse, lançant ainsi un défi direct, depuis l’orbite, aux géants historiques des télécommunications sans fil à travers les États-Unis.

Les valeurs des opérateurs de télécommunications ont reculé: T-Mobile US TMUS.O a perdu 7,2%, AT&T T.N a chuté de 6,9% et Verizon VZ.N a fléchi de 5,7%.

À 8h43 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 29 points, soit 0,06%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 22,25 points, soit 0,28%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 193,75 points, soit 0,63%.

La saison des résultats trimestriels s’accélère la semaine prochaine, les grandes banques s’apprêtant à publier leurs résultats. L’optimisme suscité par ces bons résultats a récemment soutenu les actions américaines, malgré une situation géopolitique instable et les inquiétudes liées à la hausse des taux d’intérêt.

"Les banques sont un excellent indicateur: permettent-elles aux gens d’emprunter, et quelle est la situation actuelle?… Cela va également nous fournir des indications sur ce que la Fed pourrait faire ou ne pas faire", a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Parmi les valeurs qui ont réagi en début de séance, Humana

HUM.N a grimpé de 16,6% après la publication de données du gouvernement américain indiquant que 95% des membres de cet assureur santé bénéficiaient de formules Medicare Advantage notées quatre étoiles ou plus pour 2027.

Apple AAPL.O a reculé de 2,5% après la publication d’un article de presse indiquant que le fabricant d’iPhone avait demandé à certains fournisseurs de réduire la production de composants destinés à ses nouveaux modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, la flambée des coûts des puces mémoire et les hausses de prix freinant la demande des consommateurs.

Delta Air Lines DAL.N a chuté de 2,5%, la compagnie ayant revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel de près d’un quart, en se basant sur la valeur médiane de la fourchette.