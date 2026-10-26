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Wall Street devrait ouvrir en hausse alors que le dossier d'introduction en bourse d'Anthropic met davantage l'accent sur l'IA
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 14:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,4 %, S&P 500 +0,34 %, Nasdaq +0,6 %

* Les entreprises de néocloud reculent après les prévisions de Musk concernant une restructuration du secteur

* Les géants du cloud Alphabet et Microsoft publieront leurs résultats cette semaine

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi

* Tesla progresse après que Barclays a relevé sa recommandation à « surpondérer »

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les actions américaines devaient ouvrir en hausse lundi, le dépôt du dossier d’introduction en bourse d’Anthropic ayant attiré l’attention des investisseurs à l’approche d’une semaine dominée par les résultats des entreprises et la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt.

Anthropic a exposé ses ambitions de développer des systèmes d'IA capables de transformer l'économie mondiale, tout en faisant face aux coûts et aux défis liés au développement de cette technologie.

La société poursuit ses projets d’introduction en bourse alors même que le calendrier des introductions, autrefois très chargé à l’automne, s’est allégé, la volatilité des marchés incitant les entreprises à reporter leurs offres.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance ont progressé en pré-ouverture, Tesla

TSLA.O gagnant 2,5 % après que Barclays a relevé sa recommandation sur le titre de “neutre” à “surpondérer”.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques ont également progressé après quelques semaines mouvementées. Nvidia NVDA.O et ses concurrents AMD AMD.O et Intel INTC.O ont tous enregistré une hausse supérieure à 1 %.

À 9 h 05 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 208 points, soit 0,4 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 25,75 points, soit 0,34 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 avançaient de 175,5 points, soit 0,6 %.

Environ un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, notamment les géants de l’informatique Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O , dont les résultats seront suivis de près afin de détecter des signes indiquant que les investissements massifs dans l’IA portent leurs fruits.

Cette attention fait suite à un accueil mitigé réservé la semaine dernière aux résultats des méga-capitalisations liées à l’IA. Meta META.O a déçu les investisseurs après avoir relevé une nouvelle fois ses prévisions de dépenses annuelles en matière d’IA et annoncé son intention d’émettre de nouvelles actions pour financer ces dépenses, tandis que Tesla TSLA.O a également subi des pressions après la publication de ses résultats .

“On a vraiment l’impression que, lors de cette saison des résultats, les entreprises sont désormais prises au piège: si elles dépensent trop, cela inquiète les investisseurs, mais si elles laissent entendre qu’elles ne dépensent pas assez, les investisseurs commencent alors eux aussi à s’inquiéter”, a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group.

Meta a annoncé lundi son intention de lever jusqu’à 95 milliards de dollars de capitaux propres pour financer son expansion dans le domaine de l’IA, notamment en matière de centres de données, de puissance de calcul dans le cloud et d’autres infrastructures. Son titre a clôturé en baisse de 0,7 %.

Le secteur de l’IA a été mis sous pression ce mois-ci, les investisseurs craignant que les dépenses financées par l’endettement ne deviennent plus difficiles à justifier face à la hausse des coûts d’emprunt. Les entreprises de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont chacune perdu plus de 30 % de leur capitalisation boursière en octobre.

CoreWeave a chuté de 3,9 % et Nebius a reculé de 1,7 % après qu’Elon Musk a déclaré dans un message sur X que les marchés avaient “presque entièrement coupé l’accès au financement” aux entreprises ne disposant pas de revenus substantiels indépendants des centres de données d’IA, et qu’il avait prédit une consolidation du secteur du néocloud.

Musk a également déclaré que SpaceX SPCX.O n’achèterait aucune entreprise du secteur du néocloud, qualifiant cela d’“inutile”. IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O ont également légèrement reculé.

Les cours du pétrole brut ont reculé après avoir atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis près de six mois. Dimanche, des médiateurs qatariens se sont rendus à Téhéran dans le cadre d’une initiative visant à apaiser les tensions régionales, en coordination avec les États-Unis.

TOUS LES REGARDS TURNÉS VERS LA FED ET LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT

La décision de la Fed sur les taux d’intérêt est attendue mercredi, et une pause est largement anticipée après la hausse de septembre. Les traders considèrent toujours qu’une hausse en décembre est tout à fait possible, ainsi qu’au moins deux hausses de 25 points de base d’ici mi-2027, selon les données de LSEG.

L'indice des dépenses de consommation personnelles de septembre, indicateur d'inflation privilégié par la Fed, ainsi que le PIB du troisième trimestre, qui devrait afficher une croissance de 3,2 %, seront publiés jeudi.

Les investisseurs suivent également de près les élections de mi-mandat du 3 novembre , qui détermineront la composition du Congrès américain.

Parmi les autres facteurs ayant influencé les marchés, les actions de sociétés brésiliennes cotées aux États-Unis ont chuté après que le président Luiz Inácio Lula da Silva a remporté dimanche un quatrième mandat historique , un résultat surprenant qui a déjoué les sondages. L’ETF iShares Brazil

EWZ.P a plongé de plus de 26 %.

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ALPHABET-A
316,8000 USD NASDAQ -1,06%
AMAZON.COM
249,0900 USD NASDAQ +0,44%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
531,2800 USD NASDAQ +2,80%
APPLIED DIGITAL
17,8300 USD NASDAQ -2,30%
COREWEAVE
55,1900 USD NASDAQ +1,76%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 361,58 Pts Index Ex +0,28%
INTEL
90,4700 USD NASDAQ +4,04%
IREN LTD
25,4300 USD NASDAQ +2,11%
META PLATFORMS
630,5600 USD NASDAQ -1,88%
MICROSOFT
532,6000 USD NASDAQ +1,54%
NASDAQ 100 INDEX
29 273,40 Pts Index Ex +1,09%
NASDAQ Composite
26 169,38 Pts Index Ex +0,82%
NEBIUS GROUP RG-A
153,2700 USD NASDAQ -3,45%
NVIDIA
216,0000 USD NASDAQ +2,39%
S&P 500
7 676,77 Pts CBOE +0,70%
S&P 500 INDEX
7 676,77 Pts CBOE +0,70%
SPACEX
146,9000 USD NASDAQ -0,40%
TESLA
391,6200 USD NASDAQ +5,21%
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