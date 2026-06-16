Wall Street devrait ouvrir en demi-teinte dans l'attente de la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,18%, le S&P stable, le Nasdaq en baisse de 0,06%

* Les investisseurs se concentrent sur la première réunion de la Fed sous la présidence de Warsh

* Le titre Qualcomm progresse après l'annonce de négociations en vue du rachat de Tenstorrent

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

Les marchés boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en demi-teinte mardi , les investisseurs faisant preuve de prudence à la veille de la première décision sur les taux d'intérêt sous la présidence de Kevin Warsh à la Réserve fédérale.

Les hausses enregistrées par certaines valeurs technologiques ont contribué à limiter les pertes en début de séance. L'actionde SpaceX SPCX.O a grimpéde près de 5%, plaçant la sociétésur le point de dépasser la capitalisation boursière d'Amazon AMZN.O pour devenir la cinquième entreprise la plus valorisée au monde .

La société dirigée par Elon Musk a annoncé qu’elle allait acquérir l’éditeur de logiciels Anysphere pour 60 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur le marché de l’IA d’entreprise.

Les actions des fabricants de puces mémoireont progressé, Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O gagnant respectivement 5,7% et 4,3%.

L'indice Dow Jones .DJI a clôturé à un niveau record lundi après que le président américain Donald Trump a annoncé qu'un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit avait été signé par les États-Unis et l'Iran, ce qui a entraîné une forte baisse des prix du pétrole et apaisé les craintes d'inflation.

Pourtant, des doutes ont continué de planer sur cet accord, les transporteurs maritimes estimant qu'il faudrait des semaines pour que la confiance revienne après une éventuelle réouverture du détroit d'Ormuz.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d’intérêt dans une fourchette de 3,50 à 3,75% à l’issue de sa réunion de politique monétaire mercredi, les investisseurs suivant de près les commentaires de Warsh sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques, des propos susceptibles d’influencer les marchés venant du plus important banquier central au monde.

«Tous les regards sont tournés vers la conférence de presse de Warsh, ses indications et les anticipations du marché. Mais étant donné que l'accord (entre les États-Unis et l'Iran) semble avoir été conclu, il dispose d’un peu plus de marge de manœuvre pour adopter une position équilibrée », a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital.

« Historiquement, le marché est mis à l'épreuve lors de la première année environ suivant l'arrivée d'un nouveau président de la Fed. On observe généralement une certaine volatilité du marché. »

L'inflation, en particulier, semble bloquée à plus d'un point de pourcentage au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed, et l'évaluation par M. Warshde la probabilité et du moment où elle est susceptible de baisser constituera une première étape clé dans l'évolution de la politique monétaire sous sa direction.

Les traders estiment à 42% la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group, et ne prévoient de baisses des taux qu'après le milieu de l'année 2027.

La Banque du Japon a relevé mardi matin ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 31 ans, afin de contenir les pressions sur les prix liées au choc énergétique provoqué par la guerre en Iran.

À 8 h 36 (heure de l’Est), les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 1,75 point, soit 0,02%. Les contrats à terme e-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 18 points, soit 0,06%, tandis que les contrats à terme e-mini sur le Dow Jones YMcv1 progressaient légèrement de 95 points, soit 0,18%.

L'indice de référence S&P 500 .SPX se rapprochait également de ses plus hauts niveaux enregistrés début juin, après une chute provoquée par les inquiétudes liées aux valorisations élevées du secteur technologique et au conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Qualcomm QCOM.O a progressé de 3,2% après que The Information a rapporté que le fabricant de puces était en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d'IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars.

L'action Olin OLN.N a grimpé de 5,8% après que le producteur de produits chimiques a annoncé son intention d'acquérir Huntsman HUN.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 2,43 milliards de dollars. L'action Huntsman a chuté de 5,7%, l'offre s'inscrivant en décote par rapport au dernier cours de l'action.

Robinhood HOOD.O a progressé de 1,6% après que la plateforme de trading a annoncé qu’elle allait supprimer 10% de ses effectifs à temps plein et geler les recrutements en cours.