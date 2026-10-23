Wall Street devrait ouvrir en baisse après une vague de ventes liée à l'IA ; les inquiétudes concernant SpaceX pèsent sur le secteur des télécommunications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,84 %, S&P -0,45 %, Nasdaq -0,28 %

* Newmont recule après avoir mis en garde contre une hausse de ses coûts unitaires

* Le secteur des télécommunications recule, tandis que les opérateurs de pylônes progressent suite à des informations faisant état de discussions entre SpaceX et des opérateurs de téléphonie mobile

(Le point avant l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en baisse vendredi, la prudence prévalant après une forte vague de ventes sur les valeurs liées à l'IA, tandis que les valeurs des télécommunications ont chuté, les investisseurs craignant que la concurrence accrue de SpaceX n'érode leurs parts de marché.

AT&T T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O affichaient chacune une baisse d’environ 5 % dans les échanges avant l’ouverture, après la publication d’un article indiquant que SpaceX SPCX.O était en pourparlers avec des sociétés d’infrastructures de téléphonie mobile en vue du lancement d’un programme national d’opérateur mobile.

Les opérateurs américains de stations de base ont toutefois profité de cette nouvelle, Crown Castle CCI.N affichant une hausse de 10,5 % et American Tower AMT.N de 7,3 %.

L'action SpaceX a progressé de 2,1 %.

Les titres liés à l’IA ont connu de fortes fluctuations ce mois-ci: ils ont d’abord subi des pressions en raison du fardeau de la dette de CoreWeave CRWV.O et du coût de financement des investissements dans l’IA, avant de rebondir mercredi après les résultats encourageants de SpaceX SPCX.O et de Super Micro SMCI.O .

Ces gains se sont inversés jeudi et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a chuté de près de 3 %. La baisse s’est accélérée suite à la chute de près de 8 % de Meta

META.O après que la société mère de Facebook a annoncé sa première sortie de trésorerie depuis plus d’une décennie, sur fond d’inquiétudes concernant ses dépenses liées à l’IA.

Vendredi, l’action CoreWeave reculait de 1,1 %, tandis que les titres du « Magnificent 7 » restaient pratiquement inchangés, Meta perdant 0,9 %.

“Il s’agit d’une situation à court terme où la vague de ventes est extrême, et je ne pense pas qu’il y ait de raisons fondamentales à cela”, a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

“Nous sommes au début d’un long cycle lié à l’IA, alors que les gens pensaient qu’il serait beaucoup plus court.”

L’attention du marché reste focalisée sur la saison des résultats, avec la publication la semaine prochaine des comptes de grandes entreprises telles que Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O et Amazon AMZN.O .

À 8 h 37 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 447 points, soit 0,84 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 34,5 points, soit 0,45 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 81,25 points, soit 0,28 %.

Le Brent s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis plus de cinq mois, sur fond d'inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, ce qui alimente les craintes inflationnistes à l'approche de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale prévue la semaine prochaine.

O/R

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés s’attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion de la semaine prochaine. Les anticipations d’une hausse ce mois-ci ont reculé après que plusieurs responsables de la Fed ont laissé entendre qu’une telle mesure n’était pas urgente.

Les investisseurs analyseront également, plus tard dans la journée, les derniers chiffres de l’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan.

Le Nasdaq s'apprêtait à enregistrer une perte hebdomadaire, tandis que l'indice de référence S&P 500 et l'indice des valeurs vedettes Dow Jones restaient en hausse, soutenus par les gains des secteurs défensifs, les investisseurs cherchant à se protéger de la volatilité des valeurs technologiques.

La croissance des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre est désormais estimée à 32,3 %, contre 30,7 % précédemment, selon les données de LSEG.

Parmi les autres mouvements avant l’ouverture, American Express AXP.N a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 après avoir publié de solides résultats au troisième trimestre. L’action du géant des cartes de crédit a néanmoins reculé de 2 %.

SLB SLB.N a progressé de 2,1 % après que le prestataire de services pétroliers a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre.

Le cours de l’action de la société minière aurifère Newmont

NEM.N a reculé de 1,7 % après la publication de ses résultats trimestriels et l’annonce d’une tendance à la hausse des coûts unitaires prévue pour 2027.

Bloom Energy BE.N a reculé de 4 % alors même que l’entreprise du secteur de l’énergie avait revu à la hausse ses prévisions pour l’exercice 2026.