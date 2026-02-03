 Aller au contenu principal
Wall Street devrait démarrer la séance du bon pied
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:08

La Bourse de New York semble se diriger vers un début de séance positif, dans le prolongement des gains engrangés lundi sur fond de retour de l'appétit pour le risque chez les investisseurs. Palantir, Merck et PepsiCo seront entourés.

A environ une demi-heure de l'ouverture, les contrats futures sur le S&P 500 ( 0,2%) et surtout sur le Nasdaq-100 ( 0,5%) présagent globalement une prolongation de la dynamique observée au cours de la séance précédente.

Pour rappel, le S&P 500 a progressé lundi de 0,54% à 6 976,4 points et le Dow Jones a avancé de 1,05% à 49 407,6 points, tandis que le Nasdaq 100 s'est adjugé 0,73% pour clôturer à 25 738,6 points.

Pour les observateurs, la bonne tenue des Bourses mondiales lors de cette première séance du mois de février a offert un signal encourageant, marquée par un véritable retour de l'appétit pour le risque.

"Une fois encore, et comme cela avait été le cas avec l'épisode sur le Groenland, on voit que les acheteurs reviennent en force dès que la cacophonie s'atténue sur les marchés", estime Michael Brown.

"Mon scénario central reste donc inchangé : les phases de correction continuent d'offrir des opportunités d'achat sur les marchés", poursuit cet analyste marché chez Pepperstone.

"Nous prévoyons que les actions mondiales augmenteront d'environ 10% d'ici la fin de cette année, et les investisseurs ayant concentré leurs positions aux Etats-Unis devraient bénéficier d'une diversification vers d'autres marchés", estime pour sa part Mark Haefele.

"En fin de compte, nous pensons que l'une des façons les plus efficaces de gérer l'incertitude macroéconomique et la volatilité des marchés est d'assurer la diversification du portefeuille", poursuit ce directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

Aucune donnée macroéconomique majeure n'étant prévue au calendrier de ce jour, les opérateurs pourront se concentrer sur les publications de résultats d'entreprises parues depuis lundi soir.

Au vu des tendances observées hors séance, ils pourraient sanctionner assez lourdement les résultats du géant de la santé Pfizer, et dans une moindre mesure ceux de son concurrent Merck, mais accueillir plus favorablement ceux du groupe agroalimentaire PepsiCo.

Surtout, ils devraient acclamer les chiffres très au-dessus des attentes dévoilés lundi soir par Palantir, soutenus par la forte adoption de ses solutions d'intelligence artificielle et par une demande croissante du gouvernement américain.

