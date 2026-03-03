Wall Street dévisse tandis que l'escalade entre Washington et Téhéran fait flamber le pétrole et les taux
Sur le front énergétique, le baril de Brent, référence internationale, a touché la barre des 85 dollars avant de se stabiliser autour des 83 dollars, il affiche actuellement une hausse de 7%, après avoir déjà bondi de 6% lundi. Le WTI américain a lui aussi grimpé de 9%, frôlant les 78 dollars le baril, après un gain de 6% la veille.
Un commandant des Gardiens de la Révolution iraniens a affirmé que le détroit d'Ormuz, passage stratégique et artère vitale du commerce mondial de brut, était fermé et que l'Iran incendierait les navires tentant de l'emprunter, selon des médias iraniens.
La flambée des prix de l'énergie a également poussé les rendements des bons du Trésor à la hausse, les marchés craignant un regain d'inflation au moment même où les investisseurs américains misent sur de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale pour soutenir l'économie.
Alors qu'elles étaient les piliers de la veille, les valeurs technologiques marquent un net repli ce mardi avec notamment une baisse de 3% de Nvidia et de 3,2% de Broadcom dont la publication est attendue à la clôture de ce mercredi. Autres valeurs fortement touchées, les sociétés liées aux puces mémoires affichent recul important à l'image des mouvements observées sur les acteurs sud coréens, Micron chute de 8%, Western Digital trébuche de 6,6% et Seagate concède 6,5%.
Par ailleurs, l'action Blackstone a chuté de 7% après qu'un article du Financial Times a indiqué que son fonds de crédit privé avait enregistré 1,7 milliard de dollars de sorties nettes au premier trimestre.
