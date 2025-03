Wall Street: des signes préoccupants sur la croissance information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 17:32









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains s'inscrivent en baisse vendredi, affectés par les signes de plus en plus nombreux et évidents d'une dégradation de la conjoncture aux Etats-Unis.



A la mi-journée, l'indice Dow Jones lâche plus de 1,2% à 41.788,3 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 2,2% à 17.412,1 points.



Les deux indices de référence se dirigent pour l'instant vers des reculs de respectivement 0,5% et 2% sur l'ensemble de la semaine.



Echaudés par l'escalade des tensions commerciales des derniers jours, les investisseurs n'ont pas pu se rassurer avec les multiples statistiques qui figuraient au menu du jour.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation PCE 'core' hors éléments volatils, c'est-à-dire la mesure de l'inflation privilégiée de la Réserve fédérale, avait accéléré à +0,4% en février, contre +0,3% en janvier.



Toujours hors alimentation et énergie, sa hausse annuelle s'est également accentuée pour s'établir à +2,8% le mois dernier, contre 2,7% au mois de janvier.



'Sur les derniers mois, l'inflation n'a pas montré de signe de baisse significative', s'inquiètent les analystes de CPR AM.



Cette statistique est venue raviver les craintes d'une persistance de l'inflation aux Etats-Unis et donc d'un assouplissement moins rapide que prévu de la politique monétaire de la Fed.



Dans le même temps, le Département du Commerce a annoncé une hausse inférieure aux attentes de 0,4% des dépenses des ménages en février, alors que leurs revenus ont progressé de 0,8% dans l'intervalle.



Tous ces chiffres font penser au scénario d'une stagflation, marquée par une inflation plus élevée que prévu et une consommation faible de nature à pénaliser la croissance.



Pour achever de déprimer les investisseurs, la confiance des consommateurs américains s'est repliée plus fortement qu'initialement annoncé en mars, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Après 64,7 en février dans sa version définitive, son indice de confiance a atteint 57 en seconde estimation (consensus 57,5), un chiffre revu en baisse par rapport à une première évaluation qui était ressortie à 57,9 pour le mois qui s'achève.



Le regain de volatilité qui a caractérisé les échanges ces derniers jours pourrait bien être annonciateur de nouvelles secousses.



Signe de la faiblesse du marché à court terme, le S&P est de nouveau repassé sous sa moyenne mobile à 200 jours, ce qui pourrait préfigurer de nouvelles pertes dans les jours à venir.



La semaine qui vient risque en effet de connaître un nouvel accès de volatilité avec la présentation officielle, mercredi prochain, des nouvelles surtaxes douanières prévues par l'administration Trump, le fameux 'Jour de la Libération' promis par le président américain.



'Nous nous attendons à ce que Trump fasse preuve de mesure plutôt que d'exagération le 2 avril afin d'éviter l'apparition d'une seconde vague inflationnistes', prédisent les analystes de BofA.



Dans ce contexte d'incertitudes, les investisseurs reviennent logiquement vers des valeurs sûres, comme les emprunts d'Etat ou l'or.



Le rendements des Treasuries à dix ans se détend nettement de 8,5 points non loin de 4,28% tandis que le métal jaune établit un nouveau record à 3.086 dollars l'once.



Le pétrole décline après son récent redressement du fait des craintes entourant la croissance américaine, mais se dirige tout de même vers des gains confortables sur l'ensemble de la semaine.



Le brut léger texan (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,1% à 69,1 dollars, ce qui ne l'empêche pas de préserver une hausse hebdomadaire de plus de 1%.





