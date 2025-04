Wall Street: des scores irréguliers, mais semaine gagnante information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 17:23









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue de manière irrégulière vendredi dans les premiers échanges, marquant une pause après avoir aligné trois séances consécutives de hausse.



Vers 11h00 (heure de New York), le Dow Jones cède 0,6% à 39.865,8 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient encore à grignoter 0,2% à 17.203,7 points.



Les marchés d'actions américains avaient réussi à aligner hier une troisième séance d'affilée dans le vert, ce qui ne leur était plus arrivé depuis le 'Jour de la Libération', au début du mois.



L'appétit pour le risque a été ravivé par le reflux des craintes concernant l'intensification des tensions commerciales.



Si Pékin a assuré hier qu'aucune négociation n'avait actuellement lieu avec Washington, les investisseurs semblent soulagés par l'absence de nouvelle escalade verbale entre les deux pays.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche à ce stade des gains de l'ordre de 1,7% tandis que le Nasdaq s'adjuge plus de 5,6%.



En dehors de l'accalmie sur le front commercial, les cours ont été soutenus cette semaine par les résultats supérieurs aux prévisions de plusieurs poids lourds de la cote.



Du côté des valeurs technologiques, Alphabet, la maison-mère de Google, signe l'une des plus fortes hausses du jour avec une progression de plus de 2% dans le sillage d'un bénéfice trimestriel supérieur de 40% aux prévisions du consensus.



A l'inverse, Intel lâche près de 7% au lendemain de la publication de résultats trimestriels ressortis en-dessous des attentes du marché.



L'annonce d'une nouvelle baisse de l'indice de confiance de l'Université du Michigan n'a en revanche pas eu d'effet sur la tendance.



L'UMich est finalement ressorti à 52,2, un niveau légèrement supérieur à sa première estimation (50,8), mais toujours en très net recul par rapport au niveau de 98,3 atteint en mars.



Les investisseurs semblent également vouloir faire preuve de prudence alors que la semaine prochaine s'annonce particulièrement chargée, que ce soit au niveau des statistiques comme des résultats de sociétés.



Ils suivront avec attention le rapport sur l'emploi d'avril, prévu vendredi, ainsi que les derniers chiffres de l'inflation au sens du 'PCE'.



Du côté des résultats, les géants technologiques Apple, Microsoft, Amazon et Meta doivent tous présenter leurs comptes trimestriels au cours de la semaine qui vient.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.