Wall Street : des records, grâce à Oracle, Broadcom et Nvidia, puis un recul du PPI
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 23:54
En revenant à +35% au final, avec des replis marqués sur les valeurs de consommation, les gains du Nasdaq Composite ont presque intégralement fondu et l'indice finit quasi stable à 21 886 après avoir atteint un nouveau sommet très symbolique à 22 000Pts (le Nasdaq-100 a raté les 24.000 pour 42Pts, soit 0,17%, malgré les +3,5% de Nvidia et +9,5% d'ARM).
Le S&P 500 a gardé une avance de +0,3% à 6.532 points, le Dow Jones qui ne comprend pas Oracle dans composition a cédé près de 0,5% et finit sous 45.500.
La séance a été ponctué par un chiffre surprise-le PPI bien meilleur qu'escompté- qui n'a en réalité ni fait réagir les indices -hors Oracle- ni le marché obligataire : il y a bien eu un petit 'coup de chapeau' avec une détente de 4,0850 vers 4,0250%, puis une remontée vers 4,045% ce soir, rien de décisif.
Les prix à la production (PPI), ressortis en baisse à 2,6% en août, contre 3,3% au mois de juillet, ce qui conforte le scénario à 3 baisses de taux de la FED d'ici la fin de l'année... mais cette hypothèse est déjà actée depuis la publication du 'NFP' le vendredi 5.
Les analystes tablaient en effet sur une progression de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % au mois de juillet (un chiffre révisé de +0,9 %) mais la hausse retombe à +2,6 % en rythme annuel, loin des prévisions de +3,3 %.
En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l'indice des prix à la production a également reculé de 0,1 % en août, contre une estimation de +0,3 % et un précédent à +0,7 % (chiffre révisé de +0,9 %) : en rythme annuel, il a augmenté de 2,8 %, alors qu'il était attendu à +3,5%.
Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 0,1% en juillet 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,2% en juin (révisée par rapport à l'estimation initiale qui était de +0,1%).
De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 1,4% en juillet, après une hausse de 0,7% en juin, donnant un ratio stocks sur ventes -censé mesurer le délai théorique d'écoulement des stocks- en recul de 1,29 à 1,28 mois.
