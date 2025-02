Wall Street: des prises de bénéfices pour finir la semaine information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - Wall Street fait preuve de lourdeur vendredi dans un contexte de prises de bénéfices à l'approche du week-end, ce qui a fait perdre aux principaux indices l'élan qui les avait précédemment portés à des niveaux records.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 0,9% à 43.785,6 points, le S&P 500 perd 0,6% à 6080,1 points et le Nasdaq Composite perd 0,7% à 19.818,4 points.



Portée par l'enthousiasme non démentie autour de l'IA, la Bourse américaine a bénéficié d'une dynamique toujours favorable depuis le début de l'année, dans le sillage de son excellent cru de 2024.



L'indice S&P 500 a ainsi gagné plus de 4% depuis le 1er janvier, ce qui l'a conduit à établir mercredi un nouveau plus haut historique.



Certains analystes estiment néanmoins que les marchés d'actions américains sont désormais valorisés à la perfection, ce qui ne laisse la place - de leur point de vue - à aucune mauvaise surprise potentielle.



Ces inquiétudes incitent les investisseurs à prendre leurs bénéfices, un retournement de tendance accentué par les indicateurs économiques préoccupants publiés dans la matinée.



La croissance dans le secteur privé américain a encore ralenti au mois de février, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite est ressorti à 50,4 en estimation 'flash', à comparer à 52,7 en janvier.



L'indice se rapproche ainsi du seuil des 50 points, en-dessous duquel l'activité est considérée comme en zone de contraction.



Parallèlement, la confiance des consommateurs s'est nettement dégradée au mois de février, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Son indice de confiance a reculé à 64,7 ce mois-ci, contre 71,7 en janvier, un repli qui n'a épargné aucune classe sociale ni aucune catégorie d'âge, souligne l'UMich dans son communiqué.



Ces données, qui surviennent après les indicateurs déjà décevants publiés hier, plaident pour un soutien monétaire supplémentaire, ce qui fait refluer les rendements obligataires.



Le taux des emprunts d'Etat à dix ans revient en direction du seuil de 4,45%, ce qui correspond à son plus bas depuis le début de l'année.



Le dollar tente malgré tout de regagner du terrain face à l'euro, effaçant la moitié de ses pertes subies ces deux derniers jours face à la monnaie unique, qui reflue vers 1,0450.



Après quatre séances consécutives de hausse, le marché pétrolier amplifie son repli dans un contexte d'inquiétudes concernant la santé de la croissance américaine.



Le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,5% à 72,1 dollars.





