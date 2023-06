Wall Street: des indicateurs qui nourrissent la confiance information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 15:18

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin suite à la publication de plusieurs indicateurs attestant de la solidité de l'économie américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 avancent de plus de 0,1%, laissant présager un début de séance plutôt favorable.



Les contrats à terme sur les indices de référence ont maintenu leur avance après l'annonce d'un recul des inscriptions hebdomadaires au chômage et d'une croissance bien plus forte que prévu au premier trimestre.



La croissance du PIB des Etats-Unis a en effet été révisée à 2% pour les trois premiers mois de l'année, à comparer à 1,3% en estimation précédente, marquant un ralentissement bien moins sensible par rapport aux 2,6% du dernier trimestre 2022.



Ce chiffre témoigne, s'il le fallait encore, de l'excellente capacité de résistance de l'économie américaine et semble de nouveau repousser aux calendes grecques le scénario d'une prochaine entrée en récession.



Autre chiffre bien accueilli par les marchés, les inscriptions aux allocations chômage ont reculé de 26.000 lors de semaine du 19 juin, à 239.000 contre 265.000 la semaine précédente.



Là encore, la bonne santé du marché du travail continue de relativiser fortement l'épisode 'récessif' que les analystes laissent entrevoir pour la seconde moitié de l'année.



Les gains qui se profilent tranchent avec une semaine qui a été, jusqu'ici, relativement volatile pour les places boursières américaines, tiraillées entre la bonne résistance de l'économie et la perspective de prochaines hausses de taux.



Les rendements des Treasuries et le dollar remontent eux aussi en réaction aux statistiques du jour, qui renforcent les anticipations d'un nouveau tout de vis monétaire de la part de la Fed à la fin du mois de juillet.



Le taux des obligations d'Etat à dix ans progresse de presque 10 points de base pour revenir à un plus haut d'une semaine, à près de 3,80%.



Le dollar continue de reprendre de la vigueur après son accès de faiblesse du début de semaine, ce qui ramène l'euro au contact de 1,0880 face au billet vert.



Comme c'est le cas depuis 24 heures, le baril de brut léger américain WTI évolue peu, cédant 0,2% à 69,4 dollars.