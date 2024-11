Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: des gains attendus après l'emploi information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 et le Nasdaq-100, en hausse de 0,5%, préfigurent une ouverture favorable à Wall Street, après un rapport sur l'emploi de nature à plaider pour une politique monétaire plus accommodante, ainsi que plusieurs résultats de bonne facture jeudi soir.



Si le taux de chômage est resté stable à 4,1%, l'économie américaine n'a généré que 12.000 emplois non agricoles au mois d'octobre, un nombre largement inférieur aux attentes des économistes, qui étaient en général d'un peu plus de 100.000.



'L'emploi a poursuivi sa tendance à la hausse dans la santé et l'administration, tandis qu'il a reculé dans les services d'aide temporaire, ainsi que dans le secteur manufacturier en raison de grèves', explique le Département du Travail qui publie ces chiffres.



Par ailleurs, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées, de 159.000 à 78.000 pour août et de 254.000 à 223.000 pour septembre, soit un solde de révision total de -112.000 pour ces deux mois.



Toujours du côté des statistiques macroéconomiques, les opérateurs doivent prendre connaissance, peu après l'ouverture, des indices d'activité PMI et ISM pour le secteur manufacturier américain.



'Les résultats dévoilés jeudi soir se sont montrés considérablement meilleurs que ceux de la veille', souligne par ailleurs Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone, sur le front des publications trimestrielles d'entreprises.



Il souligne en effet que les géants de la tech Amazon et Apple ont tous deux dépassé les attentes à la fois en termes de revenus et de profits, tandis que le fabricant de microprocesseurs Intel a fait part de perspectives rassurantes.





