Wall Street: des allures de capitulation après les tarifs information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient brusquement décocher jeudi à l'ouverture, les investisseurs craignant que les spectaculaires droits de douane dévoilés hier soir par Donald Trump fassent plonger les Etats-Unis dans la récession.



Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse d'au moins 3%, ce qui pourrait s'apparenter à une forme de capitulation alors que le Nasdaq a déjà perdu plus de 8% cette année.



Ce vent de panique qui souffle sur toutes les places financières mondiales trouve son origine dans la présentation, mercredi soir à Washington, de la nouvelle politique commerciale américaine.



Lors de son discours prononcé depuis la roseraie de la Maison Blanche, Donald Trump a dévoilé une série de mesures imposant des droits de douane de base minimum de 10%, voire des taux bien plus élevés concernant certains pays.



D'après la tableau qu'il a présenté, la Chine sera ainsi soumise à des droits de douane de 34%, l'Union européenne de 20%, le Japon de 24%, l'Inde de 26%, le Vietnam de 46% et le Royaume-Uni de 10%.



'Les taux tarifaires globaux pour les pays ciblés ont été nettement plus élevés que ce que nous avions estimé', reconnaissent les économistes de Nomura dans une note de réaction.



Les investisseurs ont mal réagi à ces annonces après la clôture des marchés, comme l'illustre le décrochage des indices 'futures' dès la prise de parole de l'homme d'affaires new-yorkais.



Ce coup de froid intervient dans un contexte où les investisseurs étaient déjà très nerveux sur la possibilité d'une entrée en récession de l'économie américaine, voire au mieux sur un scénario de 'stagflation'.



'Il faut s'attendre à ce que les anticipations du consensus évaluent une possibilité encore plus grande de contraction de l'économie américaine, ainsi que des craintes accrues pour le reste du monde', prévient Oliver Blackbourn, gérant de portefeuille multi-actifs chez Janus Henderson.



Certaines banques d'affaires ont ailleurs déjà modifié leurs estimations et prévoient désormais officiellement une récession américaine dans leurs prévisions.



Au niveau de la politique monétaire, les intervenants de marché ne peuvent pas se raccrocher à l'espoir de mesures de soutien de la Fed compte tenu du manque récent de progrès sur le front de l'inflation.



Le seul espoir pour les investisseurs consiste à miser sur une éventuelle révision à la baisse des surtaxes douanières en échange de concessions commerciales ou d'un alignement politique plus évident avec les Etats-Unis, à la fois sur les questions économiques et de sécurité nationale.



Dans ce contexte, les statistiques de la balance commerciale et des inscriptions au chômage dévoilées dans la matinée sont passées totalement inaperçues.



L'indice connu sous le nom de jauge de la peur, l'indice VIX de volatilité du CBOE se tend brusquement de 27% au-delà de 27 face aux craintes d'une récession brutale aux Etats-Unis dans de nombreux autres pays.



Sur le marché obligataire, les annonces de Trump et la dégradation des perspectives économiques mondiales favorisent la baisse des rendements des bons du Trésor américain: celui des titres à dix ans chute d'environ 16 points de base pour revenir autour de 4%.



Sur le marché des devises, le dollar cède du terrain face à l'euro qui remonte au-delà de 1,11 face à la monnaie américaine, au plus haut depuis septembre dernier, alors qu'une baisse du commerce mondial devrait être synonyme de moins de dollars en circulation et par voie de conséquence d'une augmentation du billet vert.



'La baisse du dollar très marquée depuis hier est le fruit d'une autre raison', expliquent les analystes d'iBanFirst.



'Les marchés se détournent des Etats-Unis. Si les investissements venaient à se tarir dans la durée, le dollar se retrouverait en situation de vulnérabilité', explique la fintech.



Dans le sillage des Bourses mondiales, les cours du brut plongent à nouveau et le brut léger américain dévisse de presque 7% pour retomber sous les 67 dollars.



Même l'or - actif refuge par excellence - consolide de plus de 2%, illustrant le climat d'anxiété généralisé dans lequel baignent désormais les investisseurs.





