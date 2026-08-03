Wall Street démarre le mois en force alors que les espoirs d'un accord au Moyen-Orient se renforcent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Amazon franchit pour la première fois la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière

* Selon Reuters, Williams, membre de la Fed, s'attend à un ralentissement de l'inflation

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,06 %, S&P +1,22 %, Nasdaq +1,87 %

* SpaceX et AMD figurent parmi les entreprises qui publient leurs résultats cette semaine

(Le point sur les échanges en milieu de séance) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont progressé de plus de 1 % chacun lors de cette première journée de cotation du mois d’août, alors que les signes d’apaisement des tensions entre les États-Unis et l’Iran ont fait baisser les cours du pétrole brut, tandis que les investisseurs se préparaient à une nouvelle semaine riche en résultats d’entreprises et en données économiques.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance ont progressé, notamment Amazon.com

AMZN.O , qui a gagné 5,3 % pour franchir pour la première fois la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que des pourparlers avec l'Iran en vue de la réouverture du détroit d'Ormuz auraient lieu dans la journée de lundi, bien que l'Iran ait démenti cette information. Les cours du Brent LCOc1 ont chuté de 6 %, tandis que le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR a reculé de 3,3 points de base.

Sept des onze secteurs de l’indice S&P ont progressé, emmenés par celui des services de communication .SPLRCL . Alphabet GOOGL.O et Meta META.O ont rebondi respectivement de 4,7 % et 6,7 % après les fortes baissesenregistrées en juillet.

Apple AAPL.O , en revanche, a perdu 1,6 %.

Les résultats publiés la semaine dernière par Amazon et Microsoft MSFT.O ont apaisé certaines inquiétudes concernant l’absence de preuves d’un retour sur investissement lié à l’augmentation des dépenses en IA, mais les investisseurs seront attentifs aux performances des autres grands noms du secteur.

« Tous les hyperscalers continuent d’investir et augmentent le montant de leurs dépenses d’investissement. Je pense donc que les investisseurs cherchent à évaluer le retour sur investissement et la croissance correspondante dans les différents secteurs de revenus », a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

Les entreprises de « néocloud » spécialisées dans l’IA, telles que Nebius NBIS.O et CoreWeave CRWV.O , ont chacune enregistré une hausse de plus de 13 %.

SpaceX SPCX.O , qui publiera mardi ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse, a progressé de 2,3 %. Le titre se négocie en dessous de son prix d’offre de 135 dollars depuis près de trois semaines.

Parmi les autres entreprises liées à l’IA qui publient leurs résultats cette semaine figurent Palantir PLTR.O , Advanced Micro Devices AMD.O ainsi que les sociétés de stockage de données SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O .

À 11 h 44 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 553,78 points, soit 1,06 %, à 53.038,81, tandis que le S&P 500 .SPX progressait de 91,12 points, soit 1,22 %, à 7.580,84 — tous deux proches de leurs plus hauts historiques. L’indice Nasdaq Composite .IXIC a bondi de 474,51 points, soit 1,87 %, pour atteindre 25.848,37.

Wall Street a connu un mois de juillet difficile en raison des inquiétudes mondiales concernant l’évolution de l’intelligence artificielle , les futurs taux d’intérêt et le conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui avaient pesé sur les marchés le mois dernier, ont affiché des résultats mitigés lundi, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie

.SOX reculant de 0,1 %. Micron MU.O a perdu 1,9 % après que Reuters a rapporté que son concurrent chinois CXMT 688825.SS envisageait la construction d’une deuxième usine de puces mémoire à Pékin.

Les investisseurs ont également pris en compte une éventuelle consolidation dans le secteur de la santé après la publication d’un article indiquant que Bristol Myers Squibb

BMY.N et AstraZeneca AZN.L avaient tenu des discussions préliminaires en vue d’une fusion . Un accord pourrait donner naissance à l’un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, d’une valeur de près de 400 milliards de dollars. L’action de la société américaine a cédé ses gains initiaux pour clôturer en baisse de 0,4 %.

L'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O a chuté de 7,2 % après avoir annoncé des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux attentes.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, s’est montré optimiste lundi quant à un apaisement progressif des pressions inflationnistes. En fin de semaine dernière, une information selon laquelle le président de la Fed, Kevin Warsh, aurait évoqué l’idée de réduire la fréquence des réunions de fixation des taux — conformément à son projet de réduire les indications de la Fed sur les taux — a renforcé les incertitudes.

La semaine s’annonce également riche en publications sur le marché du travail, notamment les chiffres officiels de l’emploi non agricole attendus vendredi.

Les titres en hausse ont été 2,59 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 2,98 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 106 nouveaux plus hauts et 67 nouveaux plus bas.