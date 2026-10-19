Wall Street démarre la semaine sans grand éclat

Les marchés américains ont entamé la semaine dans le calme lundi, avec un rebond des semi-conducteurs et des mastodontes technologiques qui a permis aux indices de reprendre un peu de hauteur après leur correction de la semaine dernière. Le mouvement est toutefois resté assez timide et concentré, tandis que la majorité des secteurs du S&P 500 ont terminé dans le rouge. A la clôture, le S&P 500 gagnait 0,41% à 7 690,7 points, le Nasdaq 100 s'adjugeait 1,17% à 29 529,3 points, tandis que le Dow Jones reculait de 0,07% à 51 966,0 points.

Les semi-conducteurs ont retrouvé quelques couleurs après une semaine particulièrement éprouvante, au cours de laquelle l'indice SOX de Philadelphie avait abandonné 11,4%, sa pire performance hebdomadaire depuis avril 2025. Les investisseurs ont notamment profité du récent décrochage des fabricants de mémoires pour revenir sur Sandisk ( 5%) et Micron ( 4%), tandis que Nvidia ( 1%) et AMD ( 2%) ont également participé au rebond. Intel ( 2%) a de son côté bénéficié d'un relèvement de recommandation de JPMorgan et de l'annonce du choix de son futur procédé de fabrication 14A par Tesla.

Ce regain d'intérêt est toutefois resté mesuré, puisque le SOX a progressivement réduit son avance, passant d'une hausse de 3,7% en début de séance à seulement 1,6% dans l'après-midi. Les interrogations concernant la rentabilité des investissements colossaux dans l'IA continuent manifestement de freiner les ardeurs des investisseurs, comme en témoigne la trajectoire de CoreWeave, qui a effacé un bond initial de plus de 7% malgré un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, pour finalement céder légèrement du terrain.

Parmi les grandes capitalisations, Amazon ( 5%) s'est distingué après avoir été désigné comme l'une des valeurs favorites de Morgan Stanley, notamment grâce aux perspectives de croissance de ses activités cloud. Le groupe a également annoncé un accord pour financer et acheter l'électricité produite par un projet de réacteurs nucléaires modulaires de 960 MW dans l'Indiana. Tesla ( 4%) a également contribué à la bonne tenue de la consommation discrétionnaire ( 2,9%), qui termine en tête des secteurs du S&P 500, devant la technologie ( 1,3%).

Cette relative embellie masque néanmoins une séance beaucoup moins convaincante sur le reste du marché, puisque seuls quatre des onze secteurs du S&P 500 ont terminé en hausse. Les services aux collectivités (-2%) et l'immobilier (-1,2%) ont notamment souffert, ce dernier étant pénalisé par un nouveau signal de faiblesse du marché résidentiel américain. L'indice de confiance des constructeurs NAHB a reculé de trois points en octobre, à 29, son plus bas niveau depuis quatorze ans, contre 31 attendus.

Dans ce contexte relativement calme, les investisseurs semblent surtout attendre de nouveaux éléments pour se repositionner plus franchement. Les résultats trimestriels de Tesla et Meta, attendus cette semaine, devraient apporter un éclairage supplémentaire sur les perspectives des grandes valeurs technologiques et, surtout, sur la capacité de l'écosystème de l'IA à justifier les investissements massifs engagés ces dernières années.