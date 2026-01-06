Wall Street démarre la semaine du bon pied

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en hausse, soutenus par le secteur énergétique après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. L'opération militaire spectaculaire à Caracas orchestrée depuis Washington a été perçue positivement par les places financières. Avant le rapport sur l'emploi de décembre qui sera dévoilé vendredi, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice ISM manufacturier qui est ressorti inférieur aux attentes. Le Dow Jones s'est renforcé de 1,23% à 48977 points et le Nasdaq de 0,69% à 23395 points.

A l'ouverture des marchés ce matin aux Etats-Unis, les actions du secteur pétrolier progressent au lendemain de l'annonce de l'Opep+ qui a décidé de maintenir ses objectifs de production de l'or noir. En outre, l'opération militaire du week-end par les Etats-Unis avec la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro agit comme un catalyseur puissant pour le compartiment de l'énergie aux Etats-Unis. Le Venezuela détient les premières réserves mondiales de pétrole, et Donald Trump a explicitement affirmer vouloir autoriser les compagnies pétrolières des Etats-Unis à les exploiter".

Les chiffres économiques du jour

L’indice PMI manufacturier de l’ISM (Institute for Supply Management) est passé en décembre de 48,2 à 47,9, là où le consensus ciblait 48,3.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Disney

Disney annonce avoir franchi le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial (1,083 milliard) grâce au blockbuster "Avatar : Fire and Ash" de sa filiale 20th Century Studios. Selon le géant américain du divertissement, les trois volets de la saga Avatar sortis jusqu'à présent ont généré un total combiné de recettes au box-office mondial de plus de 6,35 milliards de dollars à ce jour

Secteur pétrolier

Les valeurs américaines du secteur pétrolier s'affichent en hausse (Chevron, ExxonMobil, Baker Hughes, Conocophilips, SLB, Halliburton) avant-Bourse après l'opération militaire américaine au Venezuela conclue par l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro. Après cet événement, le président américain Donald Trump a déjà évoqué le retour des compagnies pétrolières américaines pour gérer les ressources de ce pays d'Amérique du Sud qui détient les plus importantes réserves d'or noir à l'échelle mondiale.