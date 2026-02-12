Wall Street : démarre au zénith, se retourne brutalement à la baisse
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 22:43
Plus impressionnant encore et largement inexpliqué, l'argent a dévissé de -11%, de 83,5$ (vers 15H35) jusque vers 74,7$ à 19H, le "WTI" de -3,5% vers 62,7$, l'Or résiste mieux mais cède tout de même -2,5% vers 4.930$.
Il semblerait que le brutal retournement à la baisse du Nasdaq ait "contaminé" tous les actifs volatils, où les positions à terme brûlent les doigts des "mains faibles" : c'est une explication qui demande à être confirmée mais il suffit que des rumeurs de hausses des marges circulent pour que certaines catégories d'intervenants coupent leurs positions.
Les dégagements se sont accélérés sur le "technos" au cours de la dernière heure, le Nasdaq-100 finit au plus bas (-2,05%), sous les 24.700 et retrace son plancher de clôture du 5 février (24.630).
Le S&P500 perd -1,6% vers 6.830, au contact de la MM100, le Dow Jones -1,35% et pour les 3 indices, c'est une clôture "au plus bas", avec 8 secteurs sur 11 dans le rouge... et 1 seul vraiment dans le vert : le secteur défensif des "utilities".
Parmi les titres les plus malmenés, on note CH Robinson avec -15% : ce spécialiste de la logistique est considéré comme un bon baromètre de l'activité économique aux USA.
Au sein de la "tech", de nouveaux "trous d'air engloutissent Cognizant (-7,2%), Cisco (-12,3%, malgré la forte demande pour les infrastructures informatiques liées à l'IA), Applovin (-19,7%... tous les spécialistes des logiciels de gestion/marketing/publicité ce font laminer depuis fin octobre).
Côté chiffres, pas de justification à la baisse du jour à Wall Street : les ventes de logements existants ont reculé de 8,4% en janvier après une hausse de 4,4% en décembre, selon la NAR (National Association of Realtors), alors que les analystes ne tablaient que sur un repli de 3,4% (la NAR cite des conditions météo défavorables).
Plus tôt dans la journée, le Département du Travail des Etats-Unis a fait état de 227 000 nouvelles inscriptions au chômage la semaine dernière, un chiffre en repli de 5 000, mais légèrement supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur une stagnation à 222 000.
La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 219 500, en hausse de 7 000 par rapport à la semaine précédente.
Pour finir sur une note positive, après clôture, Applied Materials s'envolait de 10% en échanges électroniques (vers 359$) avec un chiffre d'affaires de 7,65Mds$ contre 7Mds$ attendu, 2,64$ de profit par titre contre 2,28$ estimé (2,38$ ajusté contre 2,2$ estimé).
