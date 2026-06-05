Wall Street décroche sous la pression des semi-conducteurs et d'une Fed potentiellement plus restrictive

Les marchés américains ont lourdement chuté vendredi, pénalisés par une nouvelle vague de dégagements sur les valeurs des semi-conducteurs et par un rapport sur l'emploi bien plus solide qu'attendu, qui a renforcé les anticipations d'un maintien prolongé de taux d'intérêt élevés aux États-Unis. Le S&P 500 a abandonné 2,64% pour clôturer à 7 383,7 points, tandis que le Dow Jones a reculé de 1,35% à 50 866,7 points. Le Nasdaq 100 a enregistré la plus forte baisse avec un repli de 4,77%, terminant la séance à 28 957,6 points.

Selon les données publiées par le département américain du Travail, l'économie américaine a créé 172 000 emplois en mai, soit plus du double des attentes des analystes. Le taux de chômage est resté stable à 4,3%.

Cette publication a considérablement réduit les espoirs d'un assouplissement monétaire à court terme. Les investisseurs estiment désormais qu'une baisse de taux d'ici la fin de l'année devient peu probable.

D'après l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de décembre de la Réserve fédérale atteint désormais 42,8%, contre 38,2% la veille et seulement 26,1% un mois auparavant.

Parallèlement, les perspectives d'un apaisement rapide au Moyen-Orient continuent de s'éloigner. Les investisseurs s'inquiètent notamment d'un prolongement des tensions autour du détroit d'Ormuz, un axe stratégique pour le commerce mondial du pétrole.

Cette situation entretient les craintes d'une hausse durable des prix de l'énergie, susceptible de raviver les pressions inflationnistes et de compliquer davantage la tâche de la Fed.

Le secteur technologique a été particulièrement touché, avec une nouvelle vague de ventes sur les grandes valeurs liées à l'intelligence artificielle. Nvidia, première capitalisation boursière mondiale, a reculé de 6,2%. Intel, Micron, AMD et Broadcom ont enregistré des baisses comprises entre 7,9% et 13,25%.

Le mouvement prolonge les inquiétudes apparues après les résultats de Broadcom, qui ont rappelé aux investisseurs que les valorisations du secteur restent extrêmement exigeantes malgré la solidité des perspectives de croissance liées à l'intelligence artificielle.

Lululemon Athletica a perdu 8,5% après avoir abaissé sa prévision de bénéfice annuel et publié des perspectives pour le deuxième trimestre nettement inférieures aux attentes de Wall Street.

Meta Platforms a également subi d'importants dégagements, avec une baisse de 5,5%. Le titre a été affecté par un article du Financial Times évoquant un projet de levée de fonds de plusieurs dizaines de milliards de dollars par la maison mère de Facebook.

Les entreprises exposées aux cryptomonnaies ont également souffert du recul du bitcoin. La devise numérique est repassée sous le seuil des 60 000 dollars, un plus bas inédit depuis octobre 2024, entraînant dans son sillage l'ensemble du secteur.

Après la clôture, l'attention des investisseurs se tourne vers l'annonce du nouvel équilibrage du Dow Jones Industrial Average. Parmi les candidats potentiels à une entrée dans l'indice figure Marvell Technology, acteur majeur des semi-conducteurs et de la photonique sur silicium, dont la montée en puissance dans l'intelligence artificielle suscite un intérêt croissant sur les marchés.