Wall Street : décroche de -1,5%, Intel rassure après clôture

Les indices américains connaissent leur pire séance depuis le 23 juin alors qu'une sérénité de matin calme prévalait la veille ou l'avant veille, comme si la flambée du pétrole et des taux n'existait pas. Le S&P 500 gravitait tranquillement à 7 500, exactement au même niveau que le premier ou le 2 juillet, quand le baril de Brent cotait 30$ de moins, le rendement du "30 ans" somnolait vers 4,900% le 1er juillet, c'est à dire 27Pts de moins que ce jeudi 23 (5,1700%). Le stress fait son grand retour avec un "VIX" qui a explosé de 15% vers 19,50 (18,7 à la clôture), le S&P 500 lâche 1,2% (grâce à un sursaut de dernière minute, la perte étant de -1,5% à 5mn de la clôture).

Le Nasdaq est remonté de -2,3% vers -1,87% sur le "coup de cloche", peut être sous l'impulsion de rachats de 'shorts", le Dow Jones perd -1%.

La séance a été marquée par les plongeons de Tesla (-14,5%) et d' Alphabet (-7,15%) qui dévissent au lendemain de leurs trimestriels, du fait de CAPEX très élevés et de cash flows devenant négatifs suite aux investissements massifs dans l'IA.

Pour mémoire, Google détenait l'équivalent de 94Mds en actions SpaceX fin juin, ce qui a permis d'afficher un bénéfice stratosphérique de 112Mds$, reposant pour 80% sur des plus values latentes... soumises à une volatilité étourdissante depuis 1 mois.

USD$ avant de se retourner à la baisse et perdre -50% avec un plancher testé vers 110 USD ce jeudi (avant de rebondir in extremis de 2,6% vers 118,2 USD).

Alphabet a entrainé Amazon dans sa chute (-4,6%) pour ce même motif de contraste entre le succès éclatant de l'activité "Cloud" (chiffre d'affaire et profits records) et les mises astronomiques dans l'I.A sans garantie de retour sur investissement.

Peu après la clôture, les résultats d'Intel ont été salués par une envolée de 10% du cours vers 110$ : le chiffre d'affaire enregistre sa plus forte progression depuis 15 ans, à 16,13Mds USD (contre 14,42 attendu), le bénéfice ressort 2 fois supérieur aux estimations, à 0,42 USD contre 0,21 USD attendu.

Le secteur le plus éprouvé ce soir, c'est celui des compagnies aériennes avec Southwest Airlines (-6,2%, American Airlines -8,3%) avec la crainte d'une flambée du kérosène, et même de pénurie dans certains pays.

La hausse des taux qui propulse le "10 ans" US au-delà de 4,70% et le "2 ans" vers 4,3600% a pénalisé les valeurs cycliques, les investisseurs ont privilégié les valeurs défensives traditionnelles comme les "labos", et de façon paradoxale, les valeurs pétrolières ont peu profité de la situation tendue dans le Golfe Persique : Valero -1,8%, Marathon -1,2%, Halliburton -1%.

Le climat géopolitique continue de se dégrader : dans une publication sur Axios, Donald Trump prévient que " les États-Unis sont sur le point de mener une attaque massive contre l'Iran, bien plus importante que l'opération Epic Fury et plus grande que toute attaque jamais menée auparavant ".

Il avait la veille menacé l'Iran et ses alliés rebelles houthis du Yémen d'une "punition militaire majeure" après les frappes revendiquées par ces rebelles contre deux pétroliers saoudiens en mer Rouge

La réponse du camp adverse n'a pas tardé. A la télévision d'Etat, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dénoncé ce jeudi l'attitude irrationnelle et dominatrice des Etats-Unis, après 12 jours consécutifs d'attaques américaines et de représailles iraniennes au Moyen-Orient.

Les gardiens de la révolution iraniens ont, de leur côté, annoncé aujourd'hui avoir arrêté trois pétroliers qui essayaient de franchir le détroit d'Ormuz.

Côté statistiques, les nouvelles inscriptions au chômage ont chuté de façon inattendue de -22.000, à 187.000, le plus faible total depuis... 1969.

Le Département du Travail des Etats-Unis a révisé à la hausse, de 208 000 à 209 000 le chiffre de la semaine précédente et la moyenne sur 4 semaines ressort à 207.00, ce qui reste proche des plus bas historiques.

Les départs à la retraite expliqueraient pour une large part les baisse des inscriptions, les fermetures saisonnières d'usines automobile également, ainsi que les emplois à temps partiel liés à la Coupe du Monde de foot qui s'est achevée ce weekend.