Wall Street: déception après les résultats de Tesla et d'IBM
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 15:18
Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais se replient en moyenne de 0,1%, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.
La saison des résultats a été bonne jusqu'ici et les prévisions des entreprises se sont révélées plutôt rassurantes, mais les investisseurs semblent tentés de marquer une pause au lendemain des résultats inférieurs aux attentes de Tesla, qui cède plus de 3% en préouverture.
Si les comptes du groupe texan ont été essentiellement plombés par des charges non-récurrentes au troisième trimestre, les intervenants semblent surtout s'inquiéter de la phase de transition qui se profile, entre un modèle actuellement basé sur la vente de véhicules électriques et un avenir reposant davantage sur l'essor des robotaxis et des robots humanoïdes autonomes.
Les opérateurs accueillent tout aussi négativement la publication d'IBM, qui décroche de 8% en transactions électroniques en dépit de résultats meilleurs que prévu qui n'ont pas totalement rassuré sur la santé de son activité de logiciels.
A contre-tendance, Honeywell gagne plus de 3% dans le sillage du relèvement de ses objectifs annuels et de l'annonce d'un carnet de commandes évoluant à des niveaux records.
En l'absence de tout indicateur économique - du fait du 'shutdown' qui se prolonge depuis maintenant trois semaines - les investisseurs attendent que les résultats trimestriels justifient les valorisations élevées des actions, surtout du côté du secteur technologique.
Alors qu'ils semblaient précédemment prêts à se lancer dans des rachats à bon compte ('buy the dips') au moindre mouvement repli du marché, les traders apparaissent maintenant plus disposés à prendre leurs profits et à réajuster leurs positions lorsqu'une occasion le permet.
Dans ces conditions, une pause de consolidation apparaît plutôt sensée, voire même assez saine.
Alors que le S&P 500 a grimpé de près de 25% ces six derniers mois, Wall Street devrait donc marquer une pause aujourd'hui tout en attendant la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation.
Sur le marché pétrolier, les prix remontent à des plus hauts de deux semaines après l'annonce par Washington de sanctions contre les groupes énergétiques russes Rosneft et Lukoil afin de faire pression sur Vladimir Poutine afin que celui-ci accepte un cessez-le-feu en Ukraine.
Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne actuellement plus de 4,7% à 61,3 dollars le baril. Le dollar est stable face à l'euro, qui demeure au-dessus de son support de 1,16, et le rendement des Treasuries à 10 ans remonte un peu, au-delà de 3,98%.
