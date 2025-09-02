Wall Street débute septembre du mauvais pied

(AOF) - Les marchés américains se replient sur fond de progression des taux longs. Les investisseurs s'inquiètent des finances publiques aux Etats-Unis et en Europe. Le rendement du 10 ans américain progresse de 4,9 points de base à 4,282% après avoir brièvement dépassé 4,30%. Les indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier ont signalé une amélioration de la conjoncture en août. Vers 17h40, le Dow Jones perd 1,14% à 45 024 points tandis que le Nasdaq Composite recule de 1,81% à 21 067,83 points. L'once d'or au comptant a inscrit un plus haut historique à plus de 3500 dollars.

PepsiCo avance de 2,53% à 152,41 dollars après l'annonce de la prise de participation d'Elliott Management de 4 milliards de dollars dans son capital, selon le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le fonds activiste a exhorté le géant des sodas à repenser ses activités nord-américaines de boissons et de snacks. Il a indiqué que le propriétaire de marques emblématiques telles que Pepsi-Cola, Lay's et Doritos faisait face à des résultats financiers jugés "médiocres".

Les chiffres économiques du jour

Le secteur manufacturier a renoué avec la croissance en août aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 53 le mois dernier contre 49,8 en juillet et un consensus de 53,3.

Les dépenses de construction ont reculé de 0,1% en juillet aux Etats-Unis après un repli de 0,4% en juillet. Elles sont conformes aux attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Boeing a annoncé que la société australienne Macquarie AirFinance lui a commandé 30 appareils 737-8. L'achat a été réservé en juillet sans être identifié sur le site web " commandes et livraisons du constructeur aéronautique américain. Avec cette commande, Macquarie AirFinance portera son portefeuille de 737 MAX à 70 appareils. Les détails financiers n'ont pas été révélés. Les appareils doivent être livrés jusqu'en 2032.

Ferrari

Deutsche Bank a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 430 euros à 520 euros sur Ferrari. Selon le bureau d'études, Ferrari devrait dévoiler lors de la journée investisseurs d'octobre des objectifs ambitieux à moyen terme, incluant une marge d'Ebit ajusté potentiellement supérieure à 30 % et un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros, soit 4 % de la capitalisation boursière.

Kraft Heinz

Kraft Heinz a annoncé ce mardi sa scission en deux sociétés cotées indépendantes. Les deux futures entités seront Global Taste Elevation Co (qui regroupera les marques Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese) et North American Grocery Co (qui rassemblera les marques Oscar Mayer, Kraft Singles et Lunchables). "La scission vise à maximiser les capacités des marques de Kraft Heinz" et à "permettre aux nouvelles sociétés de déployer leurs ressources sur leurs stratégies prioritaires distinctes", explique dans un communiqué l'entreprise agroalimentaire américaine.