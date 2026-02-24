Wall Street de retour au calme, Nvidia en ligne de mire
Sur le front des valeurs, AMD ( 7%) s'envole, le groupe bénéficiant de l'annonce d'un nouvel accord d'envergure avec Meta, renforçant sa position de principal challenger de Nvidia sur le marché des puces dédiées à l'IA.
Home Depot ( 2,95%) a, de son côté, publié des ventes supérieures aux attentes au quatrième trimestre. Le distributeur a été soutenu par la solidité de la demande des professionnels et par des ménages privilégiant des travaux et réparations moins coûteux dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat.
De son côté, Paramount (-0,05%) a relevé son offre adressée à Warner Bros Discovery (WBD). La nouvelle mouture de l'offre de Paramount valorise l'ensemble du groupe à 108,4 MdsUSD, soit 30 dollars par action.
Les investisseurs attendent désormais les résultats trimestriels de Nvidia, prévus demain après la clôture, une publication particulièrement suivie compte tenu de l'exposition massive des marchés au thème de l'IA. Selon les données compilées par LSEG, Wall Street anticipe une hausse de plus de 62% du bénéfice du groupe au titre du trimestre clos en janvier, ce qui marquerait un léger ralentissement par rapport à la progression de 65,3% enregistrée au trimestre précédent.
Amélioration de la confiance des consommateurs
Sur le plan macroéconomique, la confiance des consommateurs américains s'est améliorée en février, d'après l'enquête mensuelle du Conference Board. L'indice s'est établi à 91,2, contre 89,0 en janvier, chiffre révisé de 84,5. Le consensus Reuters tablait sur 87,0.
Les stocks des grossistes ont progressé de 0,2% en décembre 2025 par rapport au mois précédent, comme attendu par les analystes, après une hausse identique en novembre.
Par ailleurs, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure l'évolution des prix des maisons individuelles dans 20 grandes agglomérations, a progressé de 1,4% en rythme annuel en décembre, dépassant légèrement le consensus de 1,3%, après une hausse de 1,4% en novembre.
Sur le front commercial, alors que la Cour suprême a invalidé les droits de douane imposés par Donald Trump, l'incertitude ne disparaît pas pour autant. "La décision de la Cour suprême n'a fourni aucune indication sur les remboursements, notamment sur la question de savoir s'ils sont obligatoires, et nous ne pensons pas qu'ils seront accordés prochainement, voire jamais", souligne Brian Levitt, chief global market strategist et head of strategy & insights chez Invesco. Selon lui, l'administration pourrait envisager un plan B via le Bureau du représentant américain au commerce, en s'appuyant sur différents dispositifs législatifs existants afin de réintroduire, sous une autre forme, des mesures tarifaires.
Sur le marché des matières premières, le cours du WTI recule de 0,51%.
