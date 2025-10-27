 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 256,50
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street: de nouveaux records dans l'attente de la Fed
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 17:43

Wall Street a ouvert sur une note positive lundi et inscrit de nouveaux records, soutenue par les espoirs grandissants d'un accord commercial avec la Chine dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui tomberont mercredi.

En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,5% à 47.436 points, le S&P 500, plus large, progresse de pas loin 1% à 6.857,6 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 1,6% à 23,583.9 points après avoir tous atteint de nouveaux plus hauts historiques en début de matinée.

Les valeurs technologiques, très exposées au marché asiatique, profitent du climat d'optimisme qui entoure l'évolution des relations commerciales entre Washington et Pékin.

A l'issue de deux jours de discussions à Kuala Lumpur (Malaisie), les négociateurs américains et chinois se sont déclarés proches d'un accord dimanche, des déclarations qui renforcent le scénario d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux première puissances économiques mondiales à quelques jours de la rencontre prévue jeudi entre Trump et Xi.

Le représentant chinois du commerce international du ministère du Commerce et vice-ministre du Commerce, Li Chenggang, a indiqué que les deux pays étaient parvenus à des 'consensus de base' sur la gestion appropriée de plusieurs questions 'majeures' et 'd'intérêt mutuel'.

Cette tendance haussière pourrait être renforcée cette semaine si les commentaires de la Fed devaient conforter le sentiment selon laquelle la banque centrale devrait poursuivre ses mesures de soutien à la croissance.

La perspective d'une politique plus accommodante de la part de la banque centrale américaine a très largement contribué au 'rally' des marchés d'actions ces derniers mois.

A la suite des chiffres de l'inflation plutôt rassurants parus vendredi dernier, les investisseurs s'attendent avec une probabilité de quasiment 97% à ce que la Fed abaisse ses taux de 25 points de base mercredi.

Les marchés attendent aussi de très nombreux résultats de sociétés, en particulier dans le compartiment de la 'tech', où Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta publieront leurs comptes cette semaine.

Au total, ce sont 175 composantes du S&P 500 - dont 11 sociétés appartenant au Dow 30 dont Boeing, Merck et Chevron - qui feront état de leurs performances de 3ème trimestre au cours des jours qui viennent.

Sur les 29% des entreprises du S&P qui ont publié leurs comptes avant ce lundi, 87% ont dégagé des profits supérieurs aux attentes, une chiffre très supérieur à la moyenne de long terme qui s'établit à 75%.

Les rendements obligataires de référence sont orientés à la hausse, le regain d'optimisme perceptible sur les marchés d'actions détournant les investisseurs des actifs refuges.

Celui du dix ans américain se tend d'un point pour remonter au-delà de 4%.

Profitant lui aussi du regain d'optimisme des marchés, la vigueur des cours du pétrole assure par ailleurs un soutien supplémentaire aux actions: le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) poursuit sa progression et avance de 0,3% autour de 61,7 dollars.

L'indice S&P de l'énergie prend 0,3%.



Banques centrales
FED
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le vert, les espoirs commerciaux au centre de l'attention
    information fournie par Reuters 27.10.2025 18:25 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, alors que les signes d'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis encouragent les investisseurs, au début d'une semaine qui sera dominée par les réunions des banques ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une conférence de presse en marge du 47e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, le 27 octobre 2025 en Malaisie ( AFP / Arif Kartono )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 27.10.2025 18:19 

    Arcbouté sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

  • jcdecaux-1 (Crédit: L. Grassin / )
    JCDecaux remporte le contrat du mobilier urbain publicitaire de Barcelone
    information fournie par Zonebourse 27.10.2025 18:06 

    JCDecaux annonce avoir remporté le contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de la ville de Barcelone, d'une durée de 10 ans, avec une option de prolongation de 4 ans. L'accord couvre plus de 1400 Abribus et 500 MUPI, soit 3000 faces analogiques, auxquels ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert, records à Madrid et Londres
    information fournie par AFP 27.10.2025 17:51 

    Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, profitant des espoirs de détente commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, poussant Madrid et Londres jusqu'à des niveaux record. La Bourse de Londres a terminé en très légère hausse de 0,09%, suffisante ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank