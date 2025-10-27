Wall Street: de nouveaux records dans l'attente de la Fed
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 17:43
En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,5% à 47.436 points, le S&P 500, plus large, progresse de pas loin 1% à 6.857,6 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 1,6% à 23,583.9 points après avoir tous atteint de nouveaux plus hauts historiques en début de matinée.
Les valeurs technologiques, très exposées au marché asiatique, profitent du climat d'optimisme qui entoure l'évolution des relations commerciales entre Washington et Pékin.
A l'issue de deux jours de discussions à Kuala Lumpur (Malaisie), les négociateurs américains et chinois se sont déclarés proches d'un accord dimanche, des déclarations qui renforcent le scénario d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux première puissances économiques mondiales à quelques jours de la rencontre prévue jeudi entre Trump et Xi.
Le représentant chinois du commerce international du ministère du Commerce et vice-ministre du Commerce, Li Chenggang, a indiqué que les deux pays étaient parvenus à des 'consensus de base' sur la gestion appropriée de plusieurs questions 'majeures' et 'd'intérêt mutuel'.
Cette tendance haussière pourrait être renforcée cette semaine si les commentaires de la Fed devaient conforter le sentiment selon laquelle la banque centrale devrait poursuivre ses mesures de soutien à la croissance.
La perspective d'une politique plus accommodante de la part de la banque centrale américaine a très largement contribué au 'rally' des marchés d'actions ces derniers mois.
A la suite des chiffres de l'inflation plutôt rassurants parus vendredi dernier, les investisseurs s'attendent avec une probabilité de quasiment 97% à ce que la Fed abaisse ses taux de 25 points de base mercredi.
Les marchés attendent aussi de très nombreux résultats de sociétés, en particulier dans le compartiment de la 'tech', où Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta publieront leurs comptes cette semaine.
Au total, ce sont 175 composantes du S&P 500 - dont 11 sociétés appartenant au Dow 30 dont Boeing, Merck et Chevron - qui feront état de leurs performances de 3ème trimestre au cours des jours qui viennent.
Sur les 29% des entreprises du S&P qui ont publié leurs comptes avant ce lundi, 87% ont dégagé des profits supérieurs aux attentes, une chiffre très supérieur à la moyenne de long terme qui s'établit à 75%.
Les rendements obligataires de référence sont orientés à la hausse, le regain d'optimisme perceptible sur les marchés d'actions détournant les investisseurs des actifs refuges.
Celui du dix ans américain se tend d'un point pour remonter au-delà de 4%.
Profitant lui aussi du regain d'optimisme des marchés, la vigueur des cours du pétrole assure par ailleurs un soutien supplémentaire aux actions: le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) poursuit sa progression et avance de 0,3% autour de 61,7 dollars.
L'indice S&P de l'énergie prend 0,3%.
A lire aussi
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, alors que les signes d'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis encouragent les investisseurs, au début d'une semaine qui sera dominée par les réunions des banques ... Lire la suite
-
Arcbouté sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite
-
JCDecaux annonce avoir remporté le contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de la ville de Barcelone, d'une durée de 10 ans, avec une option de prolongation de 4 ans. L'accord couvre plus de 1400 Abribus et 500 MUPI, soit 3000 faces analogiques, auxquels ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, profitant des espoirs de détente commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, poussant Madrid et Londres jusqu'à des niveaux record. La Bourse de Londres a terminé en très légère hausse de 0,09%, suffisante ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer