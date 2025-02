Wall Street: de mauvais résultats s'ajoutent au commerce information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 17:37









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note hésitante mercredi en début de séance, partagée entre les doutes sur l'évolution des questions commerciales et le désir de profiter de quelques rachats à bon compte.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à grignoter 0,1% à 44.598 points, mais le Nasdaq cède près de 0,5% à 19.565,6 points dans le sillage des résultats décevants d'Alphabet et d'AMD.



Les principaux indices new-yorkais avaient fini dans le vert hier, à la faveur d'une chasse aux bonnes affaires basée sur la stratégie classique consistant à racheter sur les points bas ('buy the dip').



Les marchés souffrent aujourd'hui d'un regain d'inquiétude sur le front des tensions commerciales, ou plus exactement de l'absence de nouvelles susceptibles de les rassurer.



Au-delà de la perspective d'un conflit commercial qui menace de traîner en longueur et de freiner les marchés pendant de longues semaines, voire de longs mois, des résultats sans saveur pèsent aussi sur la tendance.



Les investisseurs ont mal accueilli la publication, hier soir, des comptes trimestriels d'Alphabet, qui a dévoilé un chiffre d'affaire moins élevé qu'espéré, tout particulièrement dans le 'cloud' où ses ventes se sont établies à 11,96 milliards de dollars contre 12,2 milliards prévus par le consensus.



Le titre de la maison-mère de Google chutait de plus de 8% suite à ces chiffres décevants.



Autre valeur en baisse, AMD décroche de presque 9% dans le sillage de résultats trimestriels en ligne, qui se sont toutefois accompagnés de perspectives prudentes dans les serveurs dédiés à l'IA, un métier pourtant en plein essor.



Les tensions commerciales du moment et les craintes de voir la croissance mondiale en pâtir créent un climat d'aversion pour le risque qui pousse les investisseurs à se détourner des actions au profit d'actifs jugés plus sûrs, comme les emprunts d'Etat.



Le rendement de l'emprunt américain de référence, le papier à dix ans, revient ainsi à des planchers de plus d'un mois ce matin, autour de 4,42%.



Du fait de l'absence de nouveaux développements dans le dossier du commerce, le dollar recule, ce qui permet à l'euro de revenir au contact de 1,0420, les investisseurs préférant placer leur argent dans l'obligataire et l'or.



En hausse de 0,6%, le métal jaune aligne une troisième séance consécutive de progression et atteint, à 2.891,8 dollars l'once, de nouveaux sommets historiques.



La crainte d'une guerre commerciale internationale et de ses répercussions imaginables sur la demande de brut provoque de nouveaux dégagements sur le marché du pétrole.



Le baril de brut léger texan (WTI) accroît même ses pertes, lâchant 2% à 71,3 dollars, suite à l'annonce d'une hausse des stocks de pétrole de 8,7 millions de barils la semaine passée aux Etats-Unis.





