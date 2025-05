Wall Street: de la prudence, entre indicateurs et résultats information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue dans le rouge jeudi matin, ni les indicateurs économiques ni les résultats d'entreprise publié dans la matinée n'ayant réussi à susciter l'optimisme des investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Wall Street, qui semble depuis quelques séances en quête de direction après son récent rebond, a porté ce matin son attention sur toute une série de statistiques économiques et de résultats trimestriels, sans y trouver beaucoup d'inspiration.



Au niveau des indicateurs, les nombreux chiffres publiés dans la matinée sont venus dresser un tableau plutôt mitigé de l'activité, entre reflux des pressions inflationnistes et morosité de la consommation.



Les comptes des sociétés, eux aussi contrastés, ne devraient pas aider les intervenants à trouver davantage d'éléments de tendance.



Walmart, le numéro un américain de la grande distribution, a certes fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais aussi prévenu que les nouveaux droits de douane décidés par l'administration se traduiraient par des hausse de prix dans ses magasins.



Le titre perdait 0,7% en cotations avant-Bourse.



Plus encourageant, Cisco a dévoilé hier soir des résultats meilleurs que prévu et relevé ses objectifs annuels, ce qui permettait à son titre de grimper de plus de 2% en transactions électroniques.



Face à ces nouvelles mitigées, les investisseurs vont se tourner vers l'intervient de Jerome Powell, le président de la Fed, pour obtenir davantage d'indications.



Dans ses propos liminaires publiés ce matin, le patron de la Réserve fédérale met toutefois en garde contre une 'inflation qui pourrait devenir plus volatile' et de potentiels 'chocs' au niveau des chaînes d'approvisionnement.



Ces facteurs, souligne-t-il, pourraient constituer un 'défi de taille pour l'économie et les banques centrales'.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.