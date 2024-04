Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: de l'attentisme avant la Fed et les résultats information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - Après le rebond de vendredi, les marchés d'actions américains devraient un peu ralentir l'allure lundi dans l'attente des commentaires de la Réserve fédérale et de la poursuite de la saison des résultats.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance en légère progression.



Les volumes d'échange devraient rester minces, les investisseurs s'abstenant de prendre des positions trop importantes avant le début, demain, de la réunion de politique monétaire de la Fed.



Si aucune annonce majeure n'est attendue, les marchés espèrent que Jerome Powell, son président, parviendra à un peu dissiper le brouillard dans lequel ils évoluent depuis quelques semaines.



'Powell prendra acte des récentes données économiques (...) et se montrera probablement réticent à une baisse rapide des taux d'intérêt', pronostiquent les équipes du gestionnaire d'actifs suisse J. Safra Sarasin.



Dans l'immédiat, la tendance de fond devrait rester positive, toujours soutenue par les solides bénéfices d'entreprises publiés par Microsoft et Alphabet en fin de semaine dernière.



Wall Street avait fini dans le vert vendredi et même signé sa meilleure semaine de l'année dans la foulée, avec un gain hebdomadaire de plus de 4% pour le Nasdaq.



Les prochains jours seront animés par les performances trimestrielles d'Amazon puis d'Apple, qui fourniront un éclairage précieux sur la forme actuelle des géants de la tech.



Au-delà des comptes en tant que tels, les intervenants seront tout aussi attentifs, voire plus, aux perspectives qu'esquisseront chacun de ces grands groupes.



Si les poids lourds des hautes technologiques devaient présenter de bonnes surprises, alors le Nasdaq pourrait repartir de l'avant et peut-être atteindre de nouveaux plus hauts, sachant que l'indice à forte pondération technologique n'évolue actuellement qu'à 3% de ses sommets.



Une certaine prudence pourrait néanmoins l'emporter à l'approche de la publication, vendredi, des chiffres mensuels des créations d'emploi aux Etats-Unis.



Un chiffre meilleur que prévu pourrait en effet inciter la Réserve fédérale à reporter ses baisses de taux alors que les traders n'anticipent plus avec certitude qu'un premier assouplissement monétaire au mois de novembre.



Le marché attend 250.000 créations de postes après les 303.000 annoncées pour mars, un chiffre qui témoignerait de la solidité de l'économie américaine.



Aucun indicateur n'est au programme de la journée de lundi.





