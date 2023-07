Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: de faibles variations pour démarrer la journée information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter sur de faibles écarts mardi matin, les investisseurs se tenant à l'écart des actifs risqués à la veille des annonces de la Réserve fédérale, alors qu'une nouvelle salve de résultats d'entreprises anime la séance.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 recule de 0,1% mais celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,2%, annonçant un début de séance mitigé.



Tous les yeux vont se tourner vers Washington, où la Réserve fédérale entame à partir d'aujourd'hui une réunion de deux jours de son comité de politique monétaire, qui devrait de nouveau remonter ses taux demain en raison des tensions inflationnistes persistantes.



Les intervenants attendent surtout les commentaires de Jerome Powell, son président, afin de déterminer si la banque centrale américaine va ouvrir la porte à un autre resserrement d'ici à la fin de l'année.



En attendant le verdict de la Fed, les intervenants focalisent leur attention sur les derniers résultats de deuxième trimestre, avec souvent de bonnes surprises à la clé.



Parmi les satisfactions du jour, GE est attendu en hausse de 4% après avoir fait état d'un profit en nette hausse au deuxième trimestre avant les scissions de GE Aerospace et GE Vernova, prévues début 2024.



Les performances de Verizon et 3M sont également saluées en cotations avant-Bourse.



GM perd en revanche plus de 2% en échanges électroniques, bien que le constructeur automobile ait de nouveau relevé ses objectifs annuels en raison de la vigueur de la demande.



Parmi les autres résultats trimestriels très attendus cette semaine, ceux des géants technologiques Microsoft et Alphabet seront particulièrement scrutés par les investisseurs dans la soirée.



A l'agenda macroéconomique, le marché attend l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui tombera en début de matinée.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.