Wall Street: de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation

(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en forte hausse jeudi dans le sillage de données sur les prix à la consommation suggérant que l'inflation ralentit de nouveau, ce qui pourrait amener la Fed à poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge près de 1,5% à 43.143,6 points, tandis que le Nasdaq Composite bondit de plus de 2% à 19.435,7 points.



Le Département du Travail a annoncé tôt ce matin que l'indice CPI avait progressé de 2,9% en décembre, à comparer avec une progression de 2,7% en novembre.



Mais 'core' CPI, qui exclut l'énergie et les produits alimentaires, montre une décélération à 3,2% de l'inflation sur un an, contre 3,3% le mois précédent.



'Avec des effets de base a priori favorables le mois prochain, on peut imaginer que cette baisse se poursuive en janvier', réagit Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



'C'est donc une bonne nouvelle pour la Fed', souligne l'analyste.



Les investisseurs se remettent en conséquence à privilégier le scénario de deux baisses de taux cette année, d'abord en juin puis au mois de décembre.



D'après le baromètre FedWatch du CME Group, les traders tablent désormais avec une probabilité de plus de 43% sur une réduction de 25 points de base en date du 18 juin.



Le scénario d'une baisse de taux de 50 points est quant à lui estimé à 16,7%, tandis que l'hypothèse d'un 'statu quo' ne remporte plus que 37,2% des suffrages.



Signe de la détente qui s'opère sur les marchés, l'indice CBOE de la volatilité, souvent dénommé un baromètre de la peur, chute de presque 10% à 16,9 pour retomber largement sous la barre cruciale des 20 points.



Ces données rassurantes provoquent une baisse du rendement des Treasuries à dix ans, qui plonge de presque 13 points de base, autour de 4,65%.



Aux bonnes nouvelles sur le front de l'inflation est venue s'ajouter un démarrage réussi de la saison des résultats.



Les titres JPMorgan (+1,5%), Goldman Sachs (+5,4%), Citigroup (+6%) et Wells Fargo (+4,9%) prennent tous une trajectoire ascendante suite à la publication de résultats de 4ème trimestre ressortis au-dessus des attentes.





