Wall Street: dans le vert malgré l'escalade commerciale information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York repart à la hausse lundi en dépit de l'annonce de nouveaux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, une nouvelle offensive commerciale cette fois relativisée par les marchés.



En fin de matinée, le Dow Jones affiche un gain de 0,2% à 44.387,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse plus nettement de 1,2% à 19.750,9 points.



Donald Trump a annoncé ce week-end que les Etats-Unis imposeraient à partir d'aujourd'hui des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de tous les pays étrangers.



Mais ces mesures avaient fuité dans la presse dès vendredi dernier ce qui s'était traduit par un repli de 1% du Dow Jones et de plus de 1,3% pour le Nasdaq Composite.



Ce lundi, les investisseurs tentent de relativiser cette nouvelle surenchère commerciale, estimant que les initiatives du nouveau président américain ne s'avèrent pas aussi violentes que ce que sa campagne électorale pouvait laisser présager.



Sa rhétorique protectionniste profite même aux valeurs américaines de la sidérurgie, telles que Nucor (+5,3%) ou Steel Dynamics (+4,7%), qui se hissent parmi les plus fortes hausses de l'indice S&P 500.



Les grandes valeurs les plus sensibles aux tensions commerciales comme Caterpillar (-0,5%) ou Boeing (-0,4%) figurent au contraire parmi les plus fortes baisses du Dow.



A la hausse, McDonald's bondit de plus de 4% après avoir fait état ce matin d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du 4ème trimestre.



Parallèlement, le compartiment de l'énergie (+1,8%) profite, une fois n'est pas coutume, de la progression des cours du brut, le baril de WTI gagnant 1,6% à 72,1 dollars.



Sur le marché des changes, les annonces de Donald Trump font monter le dollar, ce qui fait inversement reculer l'euro en direction de 1,0310 qui revient vers ses plus bas niveaux depuis le début du mois.



Du côté du marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule sous la barre de 4,48% après avoir dépassé le seuil de 4,50% vendredi.





