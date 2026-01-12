Wall Street dans le vert malgré l'emploi

(AOF) - Les indices américains ont terminé la journée de vendredi en territoire positif. La séance a été marquée par la publication du rapport mensuel sur l’emploi qui a révélé la création d’un peu moins de postes que prévu en décembre, ce qui ne devrait toutefois pas modifier l’attitude de la Réserve fédérale sur sa politique monétaire. Le Dow Jones a termine sur un gain de 0,48%, à 49 504,07 points, le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,82%, à 23 671,35 points, et de son côté, le S&P 500 a avancé de 0,65%, à 6 966,28 points.

Dans un communiqué de presse, Warner Bros Discovery (+2%, à 28,88 dollars) a annoncé que son conseil d'administration avait décidé, à l'unanimité, de conseiller aux actionnaires du groupe de rejeter l'offre de Paramount Skydance (-1,71%, à 12,06 dollars), telle que modifiée le 22 décembre dernier. Le conseil d'administration considère que cette proposition n'est pas dans l'intérêt de WBD et de ses actionnaires, et qu'elle ne répond pas aux critères d'une "proposition supérieure" selon les termes de son accord de fusion avec Netflix (-1,18%, à 89,46 dollars).

Les chiffres économiques du jour

Les ouvertures de postes des entreprises américaines ont poursuivi leur décélération au mois de novembre, tout comme le rythme de leurs embauches, une tendance qui confirme le ralentissement du marché du travail à l'oeuvre aux Etats-Unis depuis l'an dernier. Le nombre des ouvertures de postes a atteint 7,146 millions contre 7,449 en octobre, montre le dernier rapport "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du Département du Travail publié ce mercredi. A titre de comparaison, le consensus des économistes l'attendaient autour de 7,60 millions.

Aux Etats-Unis, en octobre, les commandes de biens durables, hors défense, se sont contractées de 1,5% comme prévu par les analystes. Au mois de septembre, elles avaient également reculé de 1,5%.

Au mois d'octobre, les commandes à l'industrie américaine se sont affaissées de 1,3%, là où elles étaient attendues en contraction de 1,1%. En septembre, elles avaient connu une progression de 0,2%.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé a révélé la création de 41000 postes en décembre. Les analystes tablaient sur 8000 créations de plus. En novembre, 32000 destructions d'emplois avaient été recensées lors de la publication de cet indicateur.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Airlines

Pour la troisième année consécutive, American Airlines ne modifiera pas les seuils d'accès au statut élite de son programme AAdvantage. Cette décision, annoncée mercredi, s'inscrit dans la lignée de celles prises récemment par Delta Air Lines et United Airlines pour l'année de qualification 2026. Les trois compagnies aériennes choisissent ainsi de maintenir une stabilité dans leurs programmes de fidélité, un levier stratégique essentiel pour capter et retenir les voyageurs les plus rentables.

Amgen

Amgen a annoncé l'acquisition de la société britannique Dark Blue Therapeutics. La transaction est évaluée à un montant pouvant atteindre 840 millions de dollars. Avec cette opération, Amgen va intégrer à son portefeuille une petite molécule expérimentale capable de cibler et de dégrader deux protéines responsables de types spécifiques de leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang à progression rapide.

Boeing

Alaska Airlines accélère la modernisation de sa flotte et son expansion internationale en passant sa plus importante commande de l'histoire auprès de Boeing, marquant ainsi soixante ans de collaboration. Ce contrat majeur porte sur l'acquisition de 105 exemplaires du 737-10, la variante la plus capacitaire de la gamme 737 MAX (737 Monocouloir de Grande Capacité), assortis d'options pour 35 unités supplémentaires ainsi que sur cinq 787 Dreamliner qui permettront de soutenir le développement du réseau long-courrier de la compagnie vers l'Europe et l'Asie.

Caterpillar

Caterpillar annonce qu'après 45 ans de service, dont 8 ans en tant que CEO, D. James Umpleby III prendra sa retraite de ses fonctions de président exécutif et membre du conseil d'administration à compter du 1er avril 2026. Joseph Creed, qui a été nommé directeur général (CEO) du constructeur d'équipements de chantier et a intégré son conseil d'administration le 1er mai 2025, lui succèdera alors en tant que président du conseil d'administration.

Chevron

La major pétrolière américaine Chevron et le groupe de capital-investissement Quantum Energy Partners auraient uni leurs forces pour racheter les actifs internationaux du géant pétrolier russe Lukoil, valorisés 22 milliards de dollars, selon les informations du Financial Times. La rumeur avait couru, durant l'automne, que Chevron s'intéressait à ces actifs, courtisés par ailleurs par le saoudien Midad Energy. Les noms de Carlyle et International Holding Company circulent aussi. Les actifs internationaux de Lukoil comprennent des activités de production, de raffinage et plus de 2 000 stations-service.

Eli Lilly

Selon des rumeurs parues dans le Wall Street Journal, Eli Lilly serait en discussions avancées dans le but d'acquérir Ventyx Biosciences pour plus d'un milliard de dollars. Ventyx Biosciences est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des thérapies orales pour les patients atteints de maladies auto-immunes, inflammatoires et neurodégénératives.

Johnson & Johnson

Le géant de la santé a soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'autorité américaine de réglementation des produits de santé pour son nouveau système de chirurgie robotisée. Johnson & Johnson a déposé une demande de classification De Novo (c'est-à-dire qui vise à classer un nouveau dispositif médical) auprès de la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis pour son système de chirurgie robotique OTTAVA.

KKR

KKR annonce un engagement en capital supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans Global Technical Realty (GTR), une plateforme européenne de centres de données conçue sur mesure valant plusieurs milliards de dollars. Dans le cadre de cet investissement, Oak Hill Capital, une société de capital-investissement thématique de marché intermédiaire, rejoindra le groupe américain en tant qu'investisseur, s'engageant à hauteur d'environ 400 MUSD.

Merck

Merck annonce le lancement de KANDLELIT-007, un essai évaluant le calderasib en association avec Keytruda QLEX pour le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) à mutation KRAS G12C, avancé ou métastatique. Cet essai clinique de phase 3 évaluera le calderasib administré par voie orale une fois par jour en combinaison avec Keytruda QLEX sous-cutané, comparé au Keytruda QLEX sous-cutané en association avec du pemetrexed intraveineux et de la chimiothérapie.

Micron

Micron Technology annonce qu'il va démarrer officiellement, le 16 janvier, la construction de sa mégafab dans le comté d'Onondaga, dans l'Etat de New York, présentée comme la plus grande usine de semi-conducteurs de l'histoire des Etats-Unis. Après un examen environnemental rigoureux et l'obtention des permis nécessaires, le fabricant américain de puces explique être désormais en position de commencer la préparation du terrain et la construction de ce projet de 100 milliards de dollars.

PepsiCo

Le géant de l'agroalimentaire a annoncé, lors du CES 2026, une collaboration inédite avec Siemens et NVIDIA visant à transformer ses opérations industrielles. Ce partenariat marque une première dans le secteur des produits de consommation courante par l'utilisation massive de l'intelligence artificielle (IA) et de la simulation numérique. Face à une demande croissante, PepsiCo adopte une stratégie de planification "numérique d'abord" pour optimiser son empreinte physique sans les coûts liés aux méthodes d'expansion traditionnelles.

RTX

RTX annonce avoir reçu un avis d'une "mini-offre" non sollicitée de la part de Tutanota pour acheter jusqu'à 500 000 de ses actions, une offre qui concerne moins de 0,04% des actions en circulation du groupe d'aéronautique et de défense. La maison mère de Raytheon, Collins Aerospace et Pratt & Whitney souligne que le prix proposé par Tutanota, de 130 dollars par action, est environ 31,72% inférieur au cours de clôture de l'action RTX au 6 janvier, veille de cette publication.