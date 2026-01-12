 Aller au contenu principal
Les menaces contre la Fed propulsent l'or et l'argent au sommet, les Bourses européennes prudentes
information fournie par AFP 12/01/2026 à 09:54

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Un climat d'aversion pour le risque règne lundi sur les marchés financiers après les menaces de poursuites contre la Fed pour fraude par le ministère de la Justice américain, poussant les métaux précieux à de nouveaux records et pesant sur les Bourses européennes.

Vers 08H15 GMT, l'once d'or prenait 1,72% à 4.587,17 dollars, peu après avoir bondi à un nouveau sommet historique à 4.599,87 dollars, et celle d'argent grimpait de 5,59% à 84,319 dollars après avoir touché un nouveau record à 84,609 dollars.

"Les métaux précieux bénéficient d'un nouveau regain d'aversion au risque" avec les menaces judiciaires dont est l'objet la Fed, qui alimentent les craintes quant à l'indépendance de l'institution, commente Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB

Le président de la Fed Jerome Powell a annoncé dimanche dans un communiqué, que la banque centrale américaine avait reçu une convocation de la part du ministère de la Justice, qui pourrait conduire à une mise en accusation, sur la base d'une de ses auditions en juin dernier.

Une convocation qui s'inscrit dans le climat de pressions exercé par le président américain Donald Trump sur l'institution, afin de la pousser à abaisser plus fortement ses taux, alors que l'inflation reste toujours au-dessus de sa cible de 2%.

"Cette menace n'est pas au sujet de mon témoignage. C'est un prétexte, la menace de poursuites est la conséquence de la volonté de la Fed de décider de ses taux dans le meilleur intérêt du public plutôt que pour répondre aux préférences du président", a dénoncé M. Powell dans une vidéo publiée sur le site de la banque centrale.

Le président américain a accusé la Fed de ne pas avoir respecté le budget prévu pour la rénovation de son siège à Washington, estimant qu'il pouvait y avoir des cas de fraude, et avançant un coût total de 3,1 milliards de dollars, contre 2,7 milliards prévus initialement, un chiffre que Jerome Powell dément.

"Le mandat de Jerome Powell s'achève en mai", rappelle Mme Brooks. "La dernière initiative de Trump signifie que le marché aura peu confiance dans l'indépendance du prochain président de la Fed vis-à-vis de la Maison-Blanche."

"Les marchés pourraient envoyer un message au président (...): une politique étrangère interventionniste est une chose, mais une ingérence excessive dans les affaires intérieures n'est pas bienvenue", estime-t-elle, mettant en garde sur un potentiel "épisode de volatilité".

"Si la Fed ne peut pas définir sa politique sur la base des données économiques et que l'inflation repart à la hausse, il faut privilégier les actifs qui atténuent les risques inflationnistes" comme "l'or, les matières premières (...), les actions à dividendes et la technologie", note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Les Bourses européennes pâtissaient du climat d'aversion pour le risque. Vers 08H35 GMT, la Bourse de Paris perdait 0,52%, Londres 0,14% et Milan 0,65% dans les premiers échanges, quand Francfort restait stable (-0,03%).

Le dollar sous pression

En parallèle de l'envolée des métaux précieux, "le dollar recule, et la stratégie de +vente des actifs américains+ pourrait revenir sur le devant de la scène, les investisseurs remettant une nouvelle fois en question l'indépendance de la Fed", souligne Kathleen Brooks.

Vers 08H15 GMT, le billet vert abandonnait 0,41% face à la monnaie unique, à 1,1685 dollar pour un euro.

Cette semaine, les investisseurs seront attentifs à la publications de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour décembre aux Etats-Unis.

En plus des chiffres américains, "une série de responsables de la Fed (...) doivent s'exprimer tout au long de la semaine, fournissant aux marchés des points de vue nuancés sur l'équilibre des risques et le calendrier de possibles ajustements de taux", relève Jim Reid, économiste à la Deustche Bank.

L'Asie enthousiaste

Les Bourses asiatiques se sont montrées enthousiastes lundi après la publication de chiffres encourageants sur les prix à la consommation en Chine.

La Bourse de Shanghai a terminé en hausse de 1,09% et Shenzhen de 1,75%, quand l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong prenait 1,29% dans les derniers échanges.

A Séoul, l'indice Kospi a terminé en hausse de 0,84%. La place tokyoïte était fermée en raison d'un jour férié.

