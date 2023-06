Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: dans le vert, le Nasdaq dopé par Tesla information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 17:03









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi à la faveur d'un redressement des valeurs technologiques, dans un marché qui reste toutefois prudent en attendant la prochaine réunion de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 33.939,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,8% à 13.347,8 points.



La tendance est essentiellement portée par les valeurs technologiques, qui retrouvent le sens de la marche après leur récent passage à vide.



Le secteur des hautes technologies reprend son ascension qui lui a permis d'engranger des gains de près de 18% depuis le début de l'année, soit la meilleure performance sectorielle de l'indice S&P 500 en 2023.



Porté par des commentaires d'analystes favorables après l'ouverture de son réseau de 'superchargeurs' aux véhicules de GM, le titre Tesla grimpe de 5,5%.



D'autres ténors de la 'high tech', tels qu'AMD (+3,8%), Netflix (+1,9%) ou encore Nvidia (+1,8%).



Si les technologiques reprennent leur marche en avant, le marché patine un peu, les investisseurs semblent peu enclins à prendre des positions trop marquées à l'approche de la réunion de la Fed.



La semaine prochaine devrait en effet se révéler animée à Wall Street avec la réunion de politique monétaire très attendue de la Réserve fédérale, qui se tiendra les 13 et 14 juin.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tend un peu au-delà de 3,75% en attendant les annonces de la Fed.



Du côté des changes, le dollar remonte un peu face à l'euro, qui recule à 1,0755, mais le billet vert se dirige vers des pertes sur la semaine, les cambistes faisant apparemment le pari d'un 'statu quo' de la Fed la semaine prochaine.



Le pétrole devrait lui aussi achever la semaine sur une note négative en dépit de l'annonce, dimanche dernier, de nouvelles réductions de la production de l'Opep, même si le brut léger américain reprend 0,3% à 71,5 dollars.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones progresse pour l'instant de 0,5%, tandis que le Nasdaq s'adjuge 0,9%.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.