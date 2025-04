Wall Street: dans le vert grâce à la technologie information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin, l'annonce d'une pause sur les droits de douane appliqués au produits technologiques relançant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progressent de 1,2% à 2%, laissant entrevoir un début de séance en territoire positif.



Les investisseurs ont été soulagés d'apprendre ce week-end que les smartphones, les ordinateurs et les semi-conducteurs seraient exclus des nouveaux droits de douane prévus par Washington.



Donald Trump est toutefois venu refroidir l'ambiance hier soir en manifestant son intention d'imposer des droits de douane sur les puces au cours des jours qui viennent.



'On se trouve cependant dans une position largement meilleure que celle de vendredi dernier', estime Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'Il existe tout de même une énorme incertitude, si ce n'est du chaos et de la confusion, quant aux prochaines décisions qui seront prises', s'inquiète le spécialiste.



Dans l'immédiat, les actions des entreprises sensibles au dossier commercial devraient être les grandes bénéficiaires du jour et les grandes valeurs technologiques devraient notamment apporter un gros coup de pousse au marché.



Les titres Apple et Nvidia prennent respectivement 6% et 4% en préouverture.



Autre élément rassurant, l'espoir entourant d'éventuelles négociations dans la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine favorise une remontée du dollar, un rebond des ressources de base et un reflux des taux obligataires.



Les rendements des Treasuries repartent à la baisse à la suite du fort courant vendeur qui avait touché les obligations d'achats la semaine passée.



Le rendement à 10 ans revient ainsi en direction de 4,43%.



Echaudés par les mouvements de yo-yo des dernières semaines, les investisseurs comptent par ailleurs sur une saison de résultats du premier trimestre réussie pour retrouver un peu de l'optimisme qui les caractérisait jusqu'à il y a peu.



La banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs a fait état ce matin de comptes trimestriels supérieurs aux attentes grâce à sa division de trading qui a profité du récent épisode de volatilité sur les marchés.



Son titre était attendu en hausse de plus de 3% à l'ouverture.



D'autres publications importantes sont prévues dans les jours qui viennent, dont celles d'American Express, Bank of America, Citi, J&J ou Netflix.



Au-delà des résultats du premier trimestre, qui n'auront que peu d'importance, ce sont surtouts les entreprises des entreprises pour 2025 qui compteront, ainsi que l'évaluation des tarifs sur leur activité.



Un autre élément susceptible d'accroître la volatilité se produira jeudi, avec l'arrivée des 'trois sorcières', marquée par l'expiration de toute une série de futures et d'options, qui débouche le plus souvent aussi sur un gonflement des volumes.



Les marchés américains seront fermés vendredi pour 'Good Friday' (Vendredi Saint).





