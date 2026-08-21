Wall Street dans le rouge, obligations et consommation pèsent

L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York

par Sinéad Carew et Avinash P

La Bourse de New ‌York a fini en baisse jeudi alors que la hausse des rendements obligataires a endigué l'appétit pour ​le risque, d'autant que les résultats décevants de Walmart ont préoccupé les investisseurs à propos de la consommation et que les prix élevés du pétrole laissaient craindre un regain de l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé ​1,32%, ou 703,84 points, à 52.759,21 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 66,82 points, soit 0,87%, à 7.641,16 points.

Le Nasdaq Composite a reculé ​de son côté de 263,92 points (1,00%) à 26.067,17 ⁠points.

Walmart a chuté de 9,2% après avoir publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, la hausse ‌des prix du carburant ayant incité les consommateurs à surveiller leurs dépenses. Dans son sillage, d'autres détaillants comme Costco et Dollar Tree ont reculé.

La hausse des prix du ​pétrole vient ajouter aux craintes des ‌investisseurs sur la santé de la consommation aux Etats-Unis, relève Mona Mahajan, ⁠stratégiste en chef chez Edward Jones, alors qu'ils sont déjà préoccupés par des ventes au détail et des données sur l'emploi plus faibles qu'attendu en juillet.

"Il y a des interrogations à propos de la résilience ⁠des consommateurs au regard ‌des prix élevés de l'essence et des pressions inflationnistes", a-t-elle dit.

Si la baisse des ⁠rendements obligataires, après que le département américain au Trésor a dit doubler le montant de son programme ‌de rachat de titres à long-terme, avait permis mercredi à Wall Street d'enregistrer des ⁠gains, la tendance s'est de nouveau inversée lors de la séance du jour.

Les ⁠bons à 30 ans ‌et à 10 ans ont basculé à la hausse, un "revirement très soudain" ayant alimenté les "vents contraires" pour les ​marchés, selon Mona Mahajan.

Parmi les principaux secteurs du ‌S&P-500, la consommation a cédé 1,8% et pesé lourdement sur l'indice.

En revanche, l'énergie a progressé pour une cinquième séance consécutive grâce à ​la hausse des prix du pétrole. Ce secteur a été le seul, avec l'immobilier, à finir en hausse.

A noter, également, Amazon a terminé dans le rouge. Royal Caribbean Group et Carnival Corp, ⁠sensibles à la hausse des prix du carburent, ont aussi décliné.

Moderna a cédé 23,5%, voyant s'effacer des gains impressionnants enregistrés la veille (+177%).

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(version française Jean Terzian)